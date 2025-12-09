sala de sport de la ”ghibu” va fi modernizată: alte 2 grădinițe din sibiu intră în reabilitare energetică

Primăria Sibiu a continuat lucrările în unitățile de învățământ preuniversitar. Instituția, prin Serviciul de Administrare a Unităților de Învățământ, a semnat un contract pentru modernizarea sălii de sport a Liceului O. Ghibu și a inițiat două proceduri de achiziție pentru lucrări de eficientizare energetică la Grădinițele nr. 7 și nr. 22.

Sala de sport a Liceului Onisifor Ghibu va fi modernizată. Contractul a fost semnat cu firma SC NV CONST SRL, valoarea investiției, asigurată din bugetul local, fiind de 466.000 de lei.

În termen de 3 luni, constructorul va efectua următoarele lucrări în acest spațiu de 540 mp:

Montarea unui covor de plută fonoabsorbant pe toată suprafața sălii

Instalarea unei suprafețe de parchet din stejar

Curățarea manuală a pardoselii cauciucate

Montarea unui set de tabele electronice pentru mai multe sporturi

“Anul acesta am finalizat lucrările de eficientizare energetică la 8 unități de învățământ. Alte 6 sunt în lucru și se vor finaliza în 2026. La acestea se adaugă construcția a 2 creșe pe str. Viitorului și Calea Poplăcii și a unei creșe și grădinițe noi în Piața Cluj, aflată în curs, precum și extinderea Liceului O. Ghibu care va începe anul viitor. Tot în 2026 vom începe și lucrările la 2 proiecte importante pentru reabilitarea imobilului fostului orfelinat Maria Tereza și a fostului Liceu CFR în care vom crea spații noi pentru educație. Asigurarea infrastructurii pentru învățământ este o direcție prioritară de investiții și dezvoltare a Sibiului, și realizăm aceasta printr-un număr mare de proiecte, doar cele pe care le-am menționat aici totalizând peste 400 milioane de lei, din fonduri europene nerambursabile și contribuția de la bugetul local” a transmis Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu

Procedură de achiziție pentru eficientizarea energetică a clădirii Grădiniței nr. 7 de pe Calea Gușteriței. Investiția are o valoare estimată de 3 milioane de lei, care va fi asigurată din bugetul local. Printre lucrările prevăzute sunt incluse:

construcția unui corp nou de clădire în prelungirea celui existent,

reconfigurarea spațiilor interioare, prin reconstrucția holului,

înlocuirea tâmplăriei exterioare,

termoizolarea pereților exteriori și a planșeului peste parter,

înlocuirea sistemului de încălzire, prin demolarea sobelor de teracotă și montarea unui sistem centralizat cu radiatoare și sistem de ventilație cu recuperare de căldură,

refacerea șarpantei și a acoperișului,

montarea de panouri fotovoltaice,

refacerea pardoselilor interioare, a finisajelor interioare și exterioare.

Grădinița nr. 7 de pe Calea Gușteriței

Proiectul de eficientizare energetică a clădirii Grădiniței cu program prelungit nr. 22 de pe Calea Poplăcii, însumează o investiție estimată de 6,56 milioane lei, din care 3,2 milioane de lei de la bugetul local și 3,35 milioane lei de la Administrația Fondului pentru Mediu. Acestea presupun:

izolarea soclului, termoizolarea pereților exteriori, a planșeului peste etaj și a terasei,

înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din aluminiu cu geam termoizolant,

montarea unor recuperare de căldură și umiditate, pentru aport de aer proaspăt,

montarea a 16 panouri termodinamice pentru producerea energiei termice,

montarea a 38 de panouri solare fotovoltaice pentru producerea energiei electrice,

implementarea unui sistem digital de management a clădirii pentru monitorizarea și controlul automat al instalațiilor.

În ambele proceduri de achiziție termenul limită de depunere a ofertelor este 05.01.2026.