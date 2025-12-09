satul sibian unde colindele au reaprins comunitatea: săsăușul a organizat primul său festival / foto

Comunitatea din Săsăuș, județul Sibiu, a trăit duminică, 7 decembrie, un moment cu totul special. După Sfânta Liturghie oficiată în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, localnicii au participat la prima ediție a Festivalului de colinde organizat în sat, un eveniment gândit să unească tradiția, credința și solidaritatea comunitară.

Manifestarea a coincis cu două momente importante pentru parohie: primirea celui de-al doilea hram, în cinstea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, și lansarea proiectului „Dar din inimă”.

Potrivit Mitropolia Ardealului, festivalul a fost organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, prin implicarea preotului paroh Lucian Ioan Pavel și cu sprijinul autorităților locale. Pe scena improvizată în biserica din sat s-au reunit coruri din mai multe localități sibiene: Poplaca, Chirpăr, Retiș, Săsăuș, alături de Corul „Theofania” și de interpreți cunoscuți ai muzicii tradiționale: Alina Ceuca, Marcel Părău, Maria și George Farcaș, precum și tânăra Ariana-Nectaria.

În deschiderea evenimentului, preotul Lucian Ioan Pavel le-a vorbit credincioșilor despre importanța dublei sărbători pentru comunitate. Parohul a subliniat că ocrotirea Sfântului Cuvios Arsenie, acordată recent bisericii, este o binecuvântare care întărește legătura credincioșilor cu tradiția și spiritualitatea locului. Totodată, acesta a prezentat scopul proiectului „Dar din inimă”, inițiativă prin care parohia își propune să ajute familiile vulnerabile, să sprijine copiii talentați și să contribuie la restaurarea bisericii, un monument reprezentativ pentru identitatea satului.

Prezent la eveniment, preotul Rareș Dușescu, secretarul Protopopiatului Agnita, a transmis mesajul de binecuvântare al Mitropolitului Laurențiu și felicitările protopopului de Agnita, pr. Florin Țânț. Acesta a evidențiat că, asemenea colindelor, harul dumnezeiesc „rămâne acolo unde oamenii se adună cu inimile deschise”, subliniind valoarea spirituală a cântecelor de Crăciun.

Săsăușul este cunoscut ca un sat în care tradițiile nu au fost uitate, iar portul popular și obiceiurile sunt păstrate cu grijă. Biserica satului, pictată în secolul al XVIII-lea de frații Nicolae și Alexandru Grecu, reprezintă un reper cultural și istoric al întregii zone. Despre această moștenire a vorbit și interpretul Marcel Părău, invitat să participe la festival, care a evocat felul în care comunitatea din Săsăuș și-a protejat de-a lungul timpului identitatea.

Atmosfera evenimentului a fost întregită de preoții care au însoțit grupurile de colindători – pr. Ovidiu Vasu și pr. Man Gavrilă din Poplaca, pr. Gheorghe Șamu din Chirpăr și pr. Gheorghe Ionuț din Retiș. Aceștia au rememorat episoade din viața lor pastorală legate de satul Săsăuș, oferind un plus de emoție momentelor de sărbătoare. Invitații speciali, cu interpretările lor mai moderne, au adus o notă actuală tradiționalelor colinde, creând o legătură între generații și între trecut și prezent.

Prima ediție a Festivalului de colinde de la Săsăuș s-a încheiat într-o atmosferă caldă, cu sentimentul că satul reușește să-și păstreze vie comunitatea și tradițiile, oferind totodată sprijin celor aflați în nevoie și consolidând legăturile dintre credincioși.

FOTO : Costin Chesnoiu