scandalul cioabă escaladează - procurorii investighează presupusa „cumpărare” a unei minore: fata a născut un copil

După ce Poliția Română a deschis o anchetă și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) analizează situația celor doi minori logodnici din familia regelui Daniel Cioabă, cazul a intrat și în atenția Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Totul a izbucnit după acuzațiile unei rude ale fetei, care susține că Daniel Cioabă ar fi oferit părinților minorei 10 galbeni pentru „logodna” fiului său, Kevin. Evenimentul ar fi avut loc în 2024, inițial la Drăgășani, apoi la Sibiu, unde a fost organizată o petrecere cu caracter de nuntă tradițională la un restaurant de lux. Adolescenta ar fi locuit aproape un an în casa lui Kevin, unde ar fi rămas însărcinată.

Familia Cioabă a negat integral acuzațiile, susținând că a fost vorba despre o logodnă tradițională, fără tranzacții și fără încălcarea legii, și că relația dintre cei doi minori ar fi fost una „de prietenie”. (detalii aici)

Dosar penal deschis de autorități

Conform IPJ Sibiu, la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu a fost înregistrată o sesizare care viza doi bărbați din Sibiu care ar fi înlesnit întreținerea de relații sexuale între doi minori (fiul unuia și fiica celuilalt).

În baza acestora, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale între minori.

Parchetul, despre stadiul investigației

La momentul actual, ancheta se desfășoară in rem, concentrându-se pe strângerea probelor necesare pentru a stabili dacă infracțiunea de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale între minori a avut loc, înainte de a se extinde formal acuzațiile împotriva unor persoane specifice.

,,Dosarul a fost identificat şi se află înregistrat cadrul unităţii noastre de parchet. Având în vedere situaţia concretă din dosar de la acest moment precizăm că nu vă putem comunica nicio informație privind actele procedurale efectuate în cauză, faţă de faptul că în prezent se efectuează cercetări numai cu privire la faptă.” a transmis prim-procurorul adjunct, Rotaru Marius-Adrian, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

,,Se reevaluează situația tuturor minorilor”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu a reintrat în alertă. Radu Faloba, director adjunct al DGASPC Sibiu, a declarat că: ”în urma evaluării s-a constatat că nu există nici o situație de risc. În cursul lunii noiembrie 2025 am fost sesizați din nou că minora în cauză este însărcinată, dând naștere unui copil, motiv pentru care în prezent la nivelul instituției .”

