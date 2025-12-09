show total la liquid: adrian norocel revine cu muzică live și vibe exploziv

Adrian Norocel vine la Liquid pe 13 decembrie, pentru un show live 100 la sută care promite să schimbe ritmul orașului. Clubul de pe Strada Someșului nr. 19 pregătește o seară în care energia, muzica și atmosfera intensă vor transforma întreaga noapte într-o experiență completă.

Pe scenă, Adrian Norocel aduce sâmbătă, 13 decembrie, un performance live plin de beat-uri fresh și dinamism, un show care ține publicul în mișcare până dimineața. Muzica live se îmbină cu seturi care cresc pulsul, într-un mix construit pentru dans, pentru energie și pentru un vibe care se simte din primul minut.

Atmosfera promite să fie electrizantă, cu lumini care completează show-ul, o „nebunie controlată” specifică serilor de la Liquid, bar cu cocktailuri reci și un ring de dans gata să se umple.

Pentru rezervări, poate fi apelat numărul 0754 957 066. Evenimentul are loc la Liquid The Club, pe Str. Someșului nr. 19.

Biletele rămase disponibile online costă 90 de lei. Cei care aleg să cumpere la intrare vor plăti 120 de lei. Biletele pot fi achiziționate aici.

Mega petrecere cu Lele, de Revelion

Liquid pregătește o noapte spectaculoasă, în care trecerea dintre ani va fi sărbătorită cu stil, iar gazda serii, Lele, promite un eveniment care va rămâne în memoria celor prezenți.

Petrecerea începe la ora 20:00 și este concepută pentru a oferi o experiență completă. Invitații se vor bucura de un bufet suedez all inclusive, cu preparate pentru toate gusturile, precum și de un candy bar care adaugă un colț dulce și colorat serii. La miezul nopții, trecerea în 2026 va fi marcată printr-un foc de artificii și printr-un toast cu șampanie, oferind un moment festiv tuturor participanților.

Biletele sunt disponibile în mai multe etape. Până în 15 decembrie prețul este de 350 de lei. În perioada 16–30 decembrie, biletele vor costa 400 de lei. Pentru cei care vor o experiență completă, există și varianta VIP, la prețul de 500 de lei. Aceasta include o masă rezervată în zona dedicată și o sticlă de șampanie oferită din partea casei pentru grupurile de minimum cinci persoane, alături de aceleași facilități disponibile tuturor participanților: bufetul all inclusive, candy barul și accesul la spectacolul de artificii.

Organizatorii menționează că, indiferent de tipul biletului, rezervarea mesei trebuie confirmată telefonic la numărul 0754 957 066, unde poate fi verificat și numărul exact de bilete achiziționate.