succes uriaș pentru transportul metropolitan: peste 15.000 de călători în 7 zile, în special pe rutele către cisnădie și șelimbăr

În primele șapte zile de la operaționalizarea transportului metropolitan în zona Sibiu, mii de locuitori au ales să călătorească cu autobuzele Tursib. Pe traseele metropolitane – inclusiv cele lansate încă din prima etapă, precum Roșia, Poplaca și Cristian – au fost transportați aproximativ 15.000 de călători.

Cele mai multe călătorii s-au înregistrat pe rutele care deservesc Cisnădie, Șelimbăr și Sadu, unde fluxul de pasageri a fost semnificativ încă din primele zile. Mai exact este vorba despre cele trei trasee: Traseul 560 Veștem – Piața Rahovei, Traseul 581 Cisnădie – Kaufland Arhitecților și Traseul 550 Hamba – Șura Mare – Viile Sibiului.

De asemenea, peste 1.000 de călători au folosit transportul metropolitan în localitățile Roșia, Ocna Sibiului, Poplaca și Șura Mare, ceea ce arată o creștere rapidă a interesului pentru acest nou sistem de mobilitate. Cei mai puțini călători au fost cei din Cristian, mai exact puțin peste 900 de călători.

Trasee operate UAT Nr calatori 500 Poplaca 1282 510 Cristian 914 520, 521, 525 Rosia 1.563 530 Sura Mica 415 540 Ocna Sibiului 1076 550 Sura Mare 1487 560, 561 Selimbar 3146 570, 571 Sadu 2134 580, 581, 582 Cisnadie 3160

Potrivit reprezentanțiilor Tursib, momentan nu se impune o modificare a programului autobuzelor care circulă în zona metropolitană. „Având în vedere faptul că traseele metropolitane circulă de foarte puțin timp, ar fi prematură o modificare de programe. Este necesară o perioadă de acomodare a publicului cu noile trasee, perioadă în care colectăm feedback-urile călătorilor. În urma analizei acestora, se va decide dacă se impune sau nu o modificare în ceea ce privește programele de circulație”, transmis Raluca Racz, purtător de cuvânt al Tursib.

Citește și: Moment istoric pentru Sadu – primele curse către Sibiu în cadrul transportului metropolitan. Primar: “Trecem de la izolare, la conectare” / foto video