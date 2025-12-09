un gigant it își comasează filialele: este afectată și cea din sibiu

Filialele Infosys din România, inclusiv biroul din Sibiu, au fost unificate într-o singură entitate, parte a unei restructurări care vizează eficientizarea operațiunilor companiei la nivel european.

Fuziunea a vizat in-tech Engineering și ProIT, ambele deținute integral de gigantul IT indian, și urmărește simplificarea structurii interne și optimizarea alocării resurselor în Europa.

Potrivit Mediafax, reprezentanții Infosys explică faptul că reorganizarea nu a implicat tranzacții financiare și că este un proces intern, menit să îmbunătățească modul de operare al filialelor din țară. Compania este prezentă în România din 2008, cu birouri în București, Timișoara, Târgu Mureș și Sibiu, și a dezvoltat în timp centre dedicate inovației digitale și securității cibernetice.

În 2024, activitatea companiei în România a înregistrat o scădere ușoară: cifra de afaceri a coborât cu 2%, la 220,14 milioane lei, iar profitul s-a redus cu 34%, ajungând la 7,8 milioane lei. Numărul mediu de angajați a scăzut cu 8%, până la 625 de persoane.

Fuziunea a dus la dizolvarea fără lichidare a in-tech Engineering, integrând-o complet în ProIT, specializată în dezvoltarea de software pentru industria auto. Aceasta reorganizare face parte din strategia Infosys de a-și consolida prezența în Europa și de a optimiza operațiunile interne.

Cu sediul central la Bengaluru, Infosys Limited este unul dintre liderii IT din India, cu peste 331.000 de angajați în 59 de țări și venituri de 19,7 miliarde de dolari în ultimele 12 luni.

