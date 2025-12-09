valea oltului blocată marți seară: ce rute ocolitoare au șoferii care circulă spre sibiu și către rm. vâlcea

Traficul pe DN7 – Valea Oltului este complet blocat, marți seara, de mai bine de trei ore (DETALII AICI), după ce o cisternă încărcată cu GPL a început să piardă gaz în zona Călimănești. Incidentul a declanșat o amplă intervenție de urgență și a determinat autoritățile să recomande rute ocolitoare pentru legătura Sibiu – Râmnicu Vâlcea și retur.
Pompierii ajunși la fața locului au constatat scăpări vizibile de gaze, motiv pentru care a fost creat un perimetru de siguranță de 500 de metri, iar populația din apropiere a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT.
Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate autospeciale de stingere din cadrul pompierilor din Râmnicu Vâlcea și Brezoi, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD. În sprijin au fost chemate autospeciala cu roboți de la ISU Brașov și două echipaje de intervenție de la ISU Sibiu.
Pompierii acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei pentru a preveni aprinderea gazului, iar din primele informații, recipientul este jumătate gol, fiind solicitată o altă cisternă pentru transvazarea GPL-ului.
Șoferul, un bărbat de 54 de ani din județul Bihor, a fost cel care transporta încărcătura, conform polițiștilor.
Rute ocolitoare recomandate
Râmnicu Vâlcea → Sibiu:
Râmnicu Vâlcea – DN 67 – Târgu-Jiu – DN 66 Petroșani – Hațeg – Simeria – A1 – Sibiu
Sibiu → Râmnicu Vâlcea:
Sibiu – Brezoi – DN 7A (max. 7,5 t) – Petroșani – DN 66 – Târgu-Jiu – DN 67 – Râmnicu Vâlcea
Sibiu → București:
Sibiu – DN 1 – București
Intervenția pompierilor este în desfășurare, iar traficul rămâne blocat până la eliminarea oricărui risc de explozie.
