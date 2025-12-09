valea oltului rămâne închisă din cauza pericolului de explozie. isu: „nu putem estima când se va relua traficul”

Circulația pe Valea Oltului este în continuare blocată marți seara din cauza pericolului de explozie la o autocisternă la care au fost semnalate scăpări mari de gaze.

Zeci de pompieri din județele Vâlcea, Sibiu și Brașov se află marți seara pe Valea Oltului, în zona Călimănești, acolo unde au fost semnalate scăpări mari de gaze dintr-o autocisternă. Fiindcă există pericolul să se producă o explozie, circulația rutieră a fost închisă complet în jurul orei 15:00, iar de atunci traficul este blocat.

În acest moment nu se știe când va fi redeschisă circulația pe Valea Oltului. „Suntem în discuții cu toți factorii care ar putea rezolva aceasta problemă (inclusiv cu firma care asigură mentenanță în aceste cazuri deosebite). Nu putem estima timpul în care se va relua traficul, în siguranță, pe DN7. Misiune în dinamică”, informează, marți seara, reprezentanții ISU Vâlcea.

La locul evenimentului sunt prezente, marți seara, toate structurile cu responsabilități în domeniu și colaboratori.

Rute alternative:

DN7 → DN67 (Budești) către Târgu Jiu

DN7 → DN64 Drăgășani – limită jud. Olt

DN7 → DN7CC (Călimănești)

DN7 → DJ658 / DC18 (Bujoreni)

