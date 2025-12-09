veste bună pentru jucătorii de tenis și padel: se amenajează 6 terenuri pe malul cibinului

Un teren aflat pe malul Cibinului, în municipiul Sibiu, va fi pus în valoare de către o firmă care vrea să amenajeze în locul unei platforme betonate o zonă de agrement. Vor fi create mai multe terenuri de tenis și de padel, locuri de parcare și grupuri sanitare.

Proiectul se află în prezent la Agenția pentru Protecția Mediului, urmând să primească avizul necesar începerii lucrărilor. Terenul în cauză se află pe strada Autogării, la nr. 4, din Sibiu, iar beneficiarul proiectului este SC Euronest Assets SRL.

Pe terenul de pe strada Autogării, în suprafață de 7.933 mp, se regăsește o platformă betonată care va fi desființată. În locul ei, vor fi amenajate mai multe spații de agrement, respectiv 4 terenuri de tenis și 2 terenuri pentru padel. Fiecare teren de tenis va avea o suprafață de 733 metri pătrați, iar fiecare teren de padel, 212 mp. „Pentru terenul de tenis se va utiliza suprafață sintetică/acrilică sau zgură, iar pentru padel gazon sintetic cu umplutură de nisip cuarțos”, se arată în memoriul depus la Mediu.

De asemenea, vor fi amenajate 24 locuri de parcare, rastele de biciclete și vestiare. Se vor amenaja și aleile carosabile auto, cât și cele pietonale și se vor planta spații verzi în suprafață totală de 1.652 mp. Printre arborii care ar putea fi plantați se numără: tei, arțar, platan, tuia, liliac, gard viu ornamental. Pe latura de sud a terenului se va reface parțial împrejmuirea.

Perioada de implementare propusă este 2026-2030, iar valoarea investiției este confidențială.