vurpărul izolat după falimentul transmixt: oamenii merg la ocazie ca să ajungă la sibiu – primăria a găsit soluții

După închiderea companiei de transport Transmixt, locuitorii din Vurpăr au rămas fără niciun mijloc de transport în comun. La mai bine de două săptămâni de la falimentul operatorului, comunitatea încă nu beneficiază de autobuze pentru navetă, iar oamenii sunt nevoiți să se descurce cum pot, de cele mai multe ori mergând „cu ocazia”. Primarul comunei dă asigurări că situația va fi rezolvată până la sfârșitul acestei săptămâni.

Transmixt, un operator care timp de mulți ani a asigurat transportul de persoane în județul Sibiu, și-a încetat activitatea în contextul trecerii la sistemul de transport metropolitan. Închiderea a afectat în mod direct sute de persoane din Vurpăr, care depindeau de cursele regulate pentru a ajunge la serviciu, la școală sau la medic. În prezent, nu circulă niciun mijloc de transport în comun, iar localitatea este practic izolată. (DETALII AICI)

„Suntem izolați. Cei care merg la muncă stau la ocazie”

Un locuitor al comunei, navetist la Sibiu, descrie situația dificilă cu care se confruntă oamenii. „Au fost autobuze până acum două săptămâni, pentru că Transmixt-ul a dat faliment. Celelalte comune – Roșia, Daia, Nocrich – au transport în comun, primăria lor a găsit soluții. Noi acum suntem izolați. Suntem mulți care mergem la muncă, iar copiii trebuie să ajungă la școală. Ni s-a spus că se va găsi o soluție și că vor introduce un nou autobuz, dar până acum nu s-a rezolvat nimic și e foarte greu pentru cei care încă avem locuri de muncă în Sibiu. Momentan nu circulă nimic. Cei care au serviciu ies în drum pentru a lua o ocazie. Problema e la întoarcere, pentru că suntem nevoiți să stăm iar la ocazie ca să ajungem acasă”, a mărturistit un locuitor.

Primele curse Daia – Vurpăr ar putea porni la finalul săptămânii

Primarul comunei Vurpăr, Mihail Lienerth, spune că soluția a fost găsită și că noile autocare sunt în curs de autorizare. Acesta estimează că primele curse ar putea porni până la sfârșitul săptămânii.

„Este adevărat, dar soluția este găsită. Amring-ul are autocare cumpărate, înregistrate la ARR, sunt la Consiliul Județean pentru a primi documentele. Sperăm ca în următoarele zile să înceapă ruta Daia–Vurpăr. Va fi programul care era și la Transmixt, iar dacă e nevoie îl ajustăm. Patronii societății aduc încă două autocare, deci vom avea trei.

Așteptăm să vedem și valoarea abonamentului și prețurile biletelor stabilite de firma de transport. Două dintre autocare au deja numerele pe ele, iar certificatele RAR sunt în proces. Până la sfârșitul săptămânii ar trebui să circule cele două autocare. Documentația este depusă pentru ruta Daia–Vurpăr”, a declarat primarul comunei Vurpăr.

