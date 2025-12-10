academia forțelor terestre a vibrat la balul bobocilor: cine sunt noii miss și mister boboc 2025 / foto

Asociația Corpul Cadeților „Gl.mr. Nicolae Uscoi” a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a organizat și în acest an mult așteptatul Bal al Bobocilor, un eveniment plin de eleganță, emoție și entuziasm, dedicat noii generații de cadeți.

Tema ediției din 2025, „Reveal your identity”, i-a încurajat pe boboci să fie autentici și să își manifeste liber creativitatea, oferindu-le astfel șansa de a se afirma și de a păși cu încredere în comunitatea academică și militară. Momentele artistice au scos în evidență energia, talentul și dedicarea participanților, creând o atmosferă plină de viață, amplificată de emoția publicului și de aplauzele entuziaste ale colegilor.

După evaluarea probelor, juriul a apreciat autenticitatea, eleganța și evoluția fiecărui participant. Titlurile de Miss și Mister Boboc 2025 au fost câștigate de cadeții Bacria Alexandra și Nicăi Andrei. Aceștia au câștigat un City Break la Roma. Premiul a fost înmânat de Miss și Mister Boboc AFT 2023.

FOTO Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu