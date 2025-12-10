accident în apropiere de aeroportul sibiu: pieton lovit de un camion / video foto update

Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu. Un pieton a fost lovit de un camion.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

UPDATE 2

Pietonul este străin și a trecut strada neregulamentar. „Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că în timp ce conducea un ansamblu TIR pe Șoseaua Alba Iulia pe direcția Cristian-Sibiu, la intrarea in municipiul Sibiu, un bărbat de 38 de ani, cetățean străin a acroșat un pieton, respectiv un bărbat de 58 de ani, tot cetățean străin, care se angajase în traversarea neregulamentară a străzii”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul a fost reluat.

UPDATE 1

Pietonul a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare întrucât a rămas blocat sub autovehicul. Acesta a fost extras și predat echipajului medical. „Bărbatul în vârstă de 58 de ani suferit multiple traumatisme și a fost transportat de urgență la UPU Sibiu, conștient, pentru îngrijiri de specialitate”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Echipaje de poliție și SMURD cu medic, dar și o autospecială de descarcerare au intervenit de urgență pe Șoseaua Alba Iulia pentru a acorda asistență medicală unui pieton acroșat de un autovehicul. Potrivit primelor informații, este vorba despre un camion care a acroșat o persoană.

Traficul în zonă este îngreunat, se circulă alternativ.

Revenim cu detalii!