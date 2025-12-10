ancheta recorder aprinde românia - proteste în capitală și cluj napoca: ”justiție, nu mafie! savonea demisia!” / video

Sute de protestatari au ieșit miercuri seara în stradă, la București și la Cluj-Napoca, cerând o justiție independentă și demisia Liei Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție. Manifestațiile au izbucnit după dezvăluirile explozive din documentarul Recorder, (DOCUMENTARUL AICI) care prezintă ingerințe și presiuni politice asupra sistemului judiciar din România.

Protest masiv în fața CSM: „Justiție, nu mafie!”

Peste 500 de oameni s-au adunat în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală, unii dintre ei având pancarte cu portretul Liei Savonea. Oamenii cer demisia acesteia și reformarea urgentă a sistemului.

Protestatarii au scandat:

„Justiție, nu mafie!”,

„Demisia!”,

„Hoții prinși, nu prescriși!”,

„Noi vrem dreptate, nu imunitate!”

Pe pancarte se putea citi:

„Justiție, nu corupție”, „Justiție capturată”, „Stop corupției”, „Savonea, demisia”, „Cât ne mai chinuim să fim stat european?”.

Manifestația a fost anunțată pe Facebook cu mesajul:

„Independența justiției este pusă în pericol. Judecătorii cinstiți sunt intimidați, iar legislația favorizează abuzurile.”

Protest și la Cluj: „Savonea, nu uita, legea nu e sluga ta!”

La Cluj-Napoca, sute de oameni s-au adunat în fața Judecătoriei și Tribunalului, începând cu ora 19. Și aici, mesajele au fost la fel de dure:

„Savonea, demisia!”

„Predoiu, demisia!”

„Justiție, nu prescripție!”

„Vrem un sistem curat!”

Manifestanții spun că scopul protestului este încurajarea magistraților integri și presiune publică pentru reformarea sistemului:

„Avem nevoie de un sistem judiciar care să nu fie controlat politic și în care abuzurile să nu fie acoperite.”

Reacție de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a reacționat după scandalul declanșat de Recorder:

„Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Se lucrează la un raport privind problemele din justiție.”

Protestele au izbucnit după publicarea anchetei Recorder, care prezintă modul în care rețele de influență ar controla numirile și deciziile din justiție, în prim-plan fiind chiar numele Liei Savonea.