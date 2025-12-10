au apărut primii brazi la piața cibin. prețuri de la 80 de lei: „sunt plantați de mine” / video foto

Primii brazi românești au ajuns marți în Piața Cibin și pot fi cumpărați până în Ajunul Crăciunului. Primul producător prezent susține că brazii sunt de cea mai bună calitate, fiind crescuți în zonele pitorești ale Mărginimii Sibiului.

Tică Sterp, un tânăr producător din Jina, este cel care a adus primii brazi în Piața Cibin. La scurt timp după descărcarea lor din mașină, acesta a avut deja primii clienți. „Prețul e bun, mai ales că sunt brazi românești și sunt bogați”, a spus unul dintre clienți.

Spațiul de vânzare al brazilor din Piața Cibin este proaspăt amenajat și mult mai primitor față de anii trecuți. Zona, recent cimentată și prevăzută cu gărdulețe care delimitează marfa fiecărui comerciant, arată considerabil mai ordonat. Tică și-a instalat deja un banner și a aranjat frumos brazii aduși din propria pepinieră.

„Astăzi am ajuns. Este prima zi, iar prețurile încep de la 80 de lei și pot ajunge până la 300 de lei, în funcție de înălțime. Mă găsiți aici până în Ajunul Crăciunului, de la ora 8:00 la 19:00. Brazii sunt din Jina. Am pepinieră, sunt plantați de mine și acum i-am adus la vânzare”, a spus Tică Sterp.

În fiecare zi, Tică aduce în Piața Cibin între 30 și 40 de brazi. Prețul brazilor începe de la 80 de lei și crește în funcție de dimensiunile bradului ales. Cel mai mare poate ajunge să coste între 300 și 400 de lei.

Pe lângă brazi, Tică oferă spre vânzare și coronițe de Crăciun. Îl puteți găsi zilnic în Piața Cibin, între orele 8:00 și 19:00.