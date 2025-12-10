beat în miezul zilei pe șoseaua alba iulia: alcoolemie de 1,11 mg/l în aerul expirat

Polițiștii rutieri au oprit pentru control, ieri, 9 decembrie, în jurul orei 13:40, un autoturism condus pe Șoseaua Alba Iulia de un sibian în vârstă de 54 de ani.
Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare continuării cercetărilor.
