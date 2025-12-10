caz de incompatibilitate la sibiu: angajat al dsv în vizorul ani

Agenția Națională de Integritate a anunțat miercuri că a trimis în atenția procurorilor 14 aleși locali, funcționari publici și polițiști din mai multe județe, după ce a constatat incompatibilități, conflicte de interese și situații în care funcția publică ar fi fost folosită în interes personal.

ANI subliniază că astfel de situații afectează transparența și încrederea cetățenilor în instituțiile statului și că sesizările sunt analizate cu maximă rigoare și celeritate, respectând procedurile legale și dreptul la apărare al persoanelor evaluate.

Augustin-Ioan Albu – funcționar public al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu. Acesta a candidat la alegerile locale 2024 pentru funcția de consilier local fără să se suspende din funcția publică pe perioada campaniei desfășurate în perioada 10.05.2024 – 08.06.2024. Prevederi legale încălcate: 97 alin. (1) și (2) lit. a) Legea nr. 161/2003 coroborate cu art. 514 alin. (1) lit. h) O.U.G. 57/2019.

Gabriel Popa – primar al Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș. A emis acte administrative pentru achiziția de servicii de găzduire pentru site-ul personal din bugetul local (1.500 lei). Prevederi legale încălcate: 76 alin. (1) Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 228 alin. (1) O.U.G. 57/2019.

Mioara Tatiana Dogaru – consilier local la Comuna Dobrești, județul Argeș. A participat la deliberarea și adoptarea unei hotărâri care scutea entitatea la care era angajată de taxe și impozite. Prevederi legale încălcate: 228 alin. (1) lit. e) O.U.G. 57/2019.

Glorin Hănțăscu – consilier local la Comuna Zamostea, județul Suceava. A participat la deliberarea și a votat „contra” unei hotărâri privind contract de asistență juridică, implicând soția sa ca mandatar al unui reclamant. Prevederi legale încălcate: 70 și 71 Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 228 alin. (1) lit. a) O.U.G. 57/2019.

Daniela Botu – consilier local la Comuna Sadova, județul Dolj. A exercitat simultan funcția de consilier local și o funcție contractuală de execuție în aparatul primarului (18.12.2024 – 26.09.2025). Prevederi legale încălcate: 88 alin. (1) lit. c) Legea nr. 161/2003.

Janos Marton – fost consilier local la Comuna Zagon, județul Covasna (mandatul 2020–2024). A exercitat simultan funcția de consilier local și o funcție contractuală de execuție în aparatul primarului (21.10.2020 – 21.10.2024) . Prevederi legale încălcate: 88 alin. (1) lit. c) Legea nr. 161/2003.

Luminița Isărescu – fost agent șef de poliție la Poliția Municipiului Drăgășani, județul Vâlcea. A exercitat simultan funcția publică cu statut special și o altă funcție în sistemul privat (07.09.2021 – 25.09.2022). Prevederi legale încălcate: 2 alin. (4) Legea nr. 364/2004.

Sorin Albu – agent șef de poliție – Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov. A exercitat simultan funcția publică cu statut special și o altă funcție în sistemul privat (15.02.2022 – 02.06.2025). Prevederi legale încălcate: 96 alin. (1) teza a II-a Legea nr. 161/2003 și art. 45 alin. (1) lit. g) și i) Legea nr. 360/2002.

Gabriel Albulescu – agent de poliție la Poliția Municipiului Mangalia, județul Constanța. A exercitat simultan funcția publică cu statut special și calitatea de PFA (11.02.2020 – 28.03.2025). Prevederi legale încălcate: 2 alin. (4) Legea nr. 364/2004 și art. 445 alin. (1), (2) și (3) O.U.G. 57/2019.

Mihai-Daniel Pavel – consilier la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. A deținut simultan funcția de consilier și funcții de președinte și vicepreședinte la A.N.D.I.S (20.01.2025 – 20.10.2025). Prevederi legale încălcate: 94 alin. (2) lit. a) Legea nr. 161/2003 coroborate cu art. 445 O.U.G. 57/2019.

Felicia Ancuța Dunca – consilier juridic – Primăria Sectorului 1 București. A exercitat simultan funcția publică și o altă funcție în sistemul privat cu atribuții în legătură cu funcția publică (02.06.2021 – 16.05.2022). Prevederi legale încălcate: 96 alin. (1) Legea nr. 161/2003.

Daniel Eugen Dobre – funcționar public în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov și fost funcționar public în cadrul aparatului primarului Comunei Mogoșoaia. A exercitat simultan funcția publică și funcția de administrator public al Comunei Mogoșoaia (25.01.2022 – 15.06.2023). Prevederi legale încălcate: 94 alin. (2) lit. a) Legea nr. 161/2003.

„Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”. a transmis ANI