ccr a validat legea: taxele și impozitele cresc vertiginos din 2026

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizarea AUR împotriva legii care prevede majorarea taxelor și impozitelor locale începând cu 1 ianuarie 2026.

Legea contestată de AUR face parte din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare al Guvernului Bolojan și prevede majorări pentru taxe și impozite locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe.

”Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor – respingere” a transmis biroul de presă al CCR.

Ce se schimbă de la 2026

Locuințe: Impozitul pe locuințe ar putea crește cu până la 70%. Astfel, un impozit de 100 de lei plătit în prezent ar ajunge la 170 de lei.

Autovehicule: Taxele pentru mașinile poluatoare se vor majora semnificativ. De exemplu, impozitul pentru o mașină cu motor mic, dar normă de poluare Euro 4, se va dubla.

Mediul de afaceri: Dividendele și câștigurile din investiții și criptomonede vor fi impozitate cu 16%, față de 10% în prezent.

Alte taxe: Vor fi majorate și tarifele pentru colete și alte servicii.

Guvernul justifică aceste creșteri prin necesitatea ca primăriile să dispună de fonduri mai mari, întrucât bugetul de stat se confruntă cu un deficit record și nu va mai putea sprijini administrațiile locale așa cum făcea până acum, a explicat Cioloș Bolojan.