ccr amână verdictul privind pensiile magistraților: nou termen stabilit

Curtea Constituțională a României a anunțat amânarea, pentru data de 28 decembrie, a dezbaterii și soluționării sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la reforma pensiilor magistraților.

Sesizarea vizează verificarea constituționalității modificărilor aduse legilor care reglementează sistemul de pensii pentru judecători și procurori, inclusiv ajustările privind calculul pensiilor și condițiile de pensionare.

Amânarea deciziei CCR survine într-un context tensionat, în care atât magistrații, cât și reprezentanții Guvernului așteaptă clarificări privind impactul financiar și legal al noilor reglementări.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 28 decembrie ora 13:00”, a comunicat CCR.