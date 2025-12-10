ce s-a întâmplat după acuzațiile de hărțuire ale studenților de la psihologie: eugen iordănescu a rămas la catedră

În toamna anului trecut, zeci de studenți de la departamentul de Psihologie din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu îl acuzau pe Eugen Iordănescu de abuzuri la cursuri. Profesorul a fost cercetat disciplinar, fiind sesizat și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu. La un an de la sesizarea abuzurilor, profesorul a rămas la catedră.

Eugen Iordănescu, profesor la Facultatea de Științe Socio-Umane din cadrul ULBS, a fost acuzat de peste 30 de studenți de la Psihologie că are un comportament abuziv la cursuri. Tinerii au precizat că au fost umiliți și hărțuiți de profesor, lucruri pe care le-au înaintat, prin intermediul unei sesizări, Comisiei de Etică a universității.

Sesizarea a ajuns, în luna octombrie 2024, în urma acuzațiilor de abuz de putere făcute publice de către studenți, la Comisia de Etică, care a transmis o hotărâre către rectorul universității. Câteva săptămâni mai târziu, rectorul ULBS lua decizia să sesizeze Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu „spre competenta soluționare, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni contra persoanei”.

În paralel, a fost numită o comisie disciplinară, aprobată printr-o hotărâre a senatului universitar, care să analizeze faptele referitoare la modul de desfășurare a activităților didactice și a obligațiilor de serviciu ale lui Iordănescu. Studenții care făcuseră la acea vreme sesizarea au contestat însă componența comisiei disciplinare, întrucât era formată din colegi de-ai lui Iordănescu.

Ce s-a întâmplat de atunci: Eugen Iordănescu rămâne la catedră

La mai bine de un an de la sesizările de abuz făcute de cei 30 de studenți de la Psihologie, aceștia cer răspunsuri cu privire la soluționarea cazului. Ei spun că faptele riscă să se prescrie, iar deciziile întârzie să apară.

„După toate aceste tergiversări, nu a fost emisă nicio decizie. Termenele au fost depășite, iar faptele riscă să fie considerate prescrise. Practic, în loc să se facă dreptate, mecanismul instituțional a funcționat ca o plasă de protecție pentru profesorul Eugen Iordănescu, care a fost astfel <<spălat>> de ULBS. Cazul nostru nu trebuie îngropat în tăcere administrativă și complicități colegiale”, a transmis un student pe adresa redacției Ora de Sibiu.

Reprezentanții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu spun că, potrivit raportului final al comisiei de cercetare disciplinară, s-au dispus mai multe măsuri față de Eugen Iordănescu. „Consiliul de Administrație al ULBS a luat act de raportul final al Comisiei de cercetare disciplinară și au fost dispuse măsuri la nivelul Departamentului de Psihologie, referitoare la elaborarea corespunzătoare a fișelor de post, a fișelor de disciplină, la urmărirea respectării acestora în activitatea didactică, precum și la efectuarea periodică a asistențelor colegiale în cadrul Departamentului, privind activitatea didactică”, a precizat Smaranda Bălan, purtătorul de cuvânt al ULBS.

Cu privire la sesizarea formulată de conducerea universității către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, spre competenta soluționare, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni contra persoanei, reprezentanții ULBS transmis că „nu avem informații cu privire la stadiul cercetării”.

De asemenea, în ceea ce îl privește pe profesorul Eugen Iordănescu, acesta este în continuare cadru didactic al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.