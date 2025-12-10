ce se întâmplă cu ”expulzatul” sibiului, după venirea lui dorinel munteanu. conducerea echipei, mesaj tranșant / video

Exclus din lot de către conducerea clubului, fundașul Vahid Selimovic refuză rezilierea contractului cu FC Hermannstadt, astfel că este pedepsit de sibieni.
Fundașul central Vahid Selimovic (28 ani) a fost anunțat că nu mai intră în calculele clubului, însă jucătorul refuză deocamdată să își rezilieze acordul în termenii solicitați de club.
Președintele clubului, Daniel Niculae a explicat voalat care este situația luxemburghezului, jucător care se pregătește separat după gafele dese din acest sezon.
”Situația este una simplă, el a venit după o perioadă lungă de accidentări, a fost la echipa națională, în continuare este în urmă cu pregătirea fizică. Până la finalul sezonului, vom încerca ca Selimovic să acumuleze din punct de vedere fizic. Atât este tot ce pot să spun” a declarat Daniel Niculae în cadrul conferinței de presă susținută miercuri, la Sibiu, în care a fost prezentat Dorinel Munteanu.
Cu siguranță, conducerea clubului sibian va relua discuțiile despre reziliere cu Vahid Selimovic în pauza de iarnă, când și jucătorul poate fi legitimat la altă echipă. Dacă cele două părți nu vor ajunge la un acord în viitoarea perioadă de transferuri, luxemburghezul se va antrena separat până la finalizarea contractului.
În acest sezon, Vahid Selimovic a jucat 14 meciuri pentru sibieni, totalizând 1137 de minute pe teren. După gafa penibilă din jocul cu Miercurea Ciuc, când a trimis o minge moale către propriul portar, care a fost interceptată de Eppel, Selimovic a comis-o și cu Oțelul, când a lovit un adversar fără balon, fiind eliminat. A fost gafa care a umplut paharul răbdării la Sibiu, iar conducerea clubului l-a exclus din lot, în ciuda faptului că fostul antrenor, Marius Măldărășanu nu a fost de acord cu decizia.
Aflat la FC Hermannstadt din vara anului 2024, luxemburghezul mai are contract cu sibienii până în vara anului următor.
Ultima oră
- Firmă din Sibiu țepuită cu 1 milion de euro: escrocherie internațională dejucată și marfa găsită în Belgia 7 minute ago
- Transferul lui Ciubotaru incert – FCSB îl vrea, jucătorul visează la Franța, iar FC Hermannstadt anunță că ”sunt doar discuții” / video 21 de minute ago
- Incendiu puternic la Sibiu: flăcări în vecinătatea unei școli / foto video 23 de minute ago
- Prima hirotonisire după 35 de ani la Mediaș. Moment istoric pentru Biserica Evanghelică/ video 33 de minute ago
- Mit spulberat: marți NU mai este ziua cea mai ieftină pentru bilete de avion 51 de minute ago