circulația pe valea oltului s-a redeschis

Traficul rutier s-a deblocat pe Valea Oltului. Circulația s-a deschis în cursul nopții.
Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea anunță că, în cursul zilei de 10 decembrie, în jurul orelor 01.25, traficul rutier pe DN 7 a fost reluat după o perioadă de întrerupere temporară.
Circulația se desfășoară în condiții normale la acest moment, însă polițiștii recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte cu strictețe semnificația indicatoarelor și a instrucțiunilor rutiere din zonă.
