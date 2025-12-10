circulația pe valea oltului s-a redeschis

Traficul rutier s-a deblocat pe Valea Oltului. Circulația s-a deschis în cursul nopții.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea anunță că, în cursul zilei de 10 decembrie, în jurul orelor 01.25, traficul rutier pe DN 7 a fost reluat după o perioadă de întrerupere temporară.

Circulația se desfășoară în condiții normale la acest moment, însă polițiștii recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte cu strictețe semnificația indicatoarelor și a instrucțiunilor rutiere din zonă.