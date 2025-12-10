coadă uriașă la policlinica spitalului județean sibiu: sute de oameni au stat în frig ore bune

Sute de persoane au stat la coadă, miercuri dimineața, în fața Policlinicii Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu. Oamenii au venit să se programeze la consultații.

Încă de la primele ore ale dimineții, o mulțime de sibieni s-au așezat la rând în fața Ambulatoriului de Specialitate de pe strada Bâlea pentru a-și face o programare. „Azi, 10 decembrie, s-au deschis programările pentru serviciile de recuperare și fizioterapie pe tot anul 2026 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Mâine, 11 decembrie, se fac programările pentru ortopedie și cardiologie”, spun reprezentanții SCJU Sibiu.

Pacienții trebuie să știe că programările se pot realiza telefonic sau prin sistemul online, fără a fi nevoie să stea la coadă în frig. „Vă informăm că programările se pot realiza la numerele: 0269504120 și 0269504121 sau prin sistemul de programări online al spitalului, unde se poate selecta specialitatea, spre exemplu, Cabinet Recuperare, la adresa scjus.ro/programări-online/”, precizează reprezentanții spitalului.