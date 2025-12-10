concursul pentru șefia muzeului brukenthal: biserica evanghelică cere depolitizarea procedurii, iar ”cel mai bun să câștige” / video

Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Muzeului Național „Brukenthal” din Sibiu va fi reluat, după ce comisia de evaluare a constatat diferențe mai mari de două puncte între notele acordate candidaților în etapa interviului.

Ministerul Culturii a anunțat vineri, 5 decembrie, că procedura nu poate continua în aceste condiții, fiind necesară constituirea unei noi comisii.

Concursul fusese considerat inițial valid după prima etapă, dedicată analizei proiectelor de management, în care ambii candidați – Raluca Teodorescu și Răzvan Pop – fuseseră declarați admiși. În etapa a doua însă, regulamentul prevede reluarea procedurii dacă diferența dintre notele evaluatorilor depășește două puncte, situație confirmată de comisie.

Ministerul Culturii urmează să anunțe un nou calendar de desfășurare, iar potrivit reprezentanților Parohiei Evanghelice C.A. Sibiu – proprietarul muzeului și al celor mai valoroase bunuri din colecție – reluarea procedurii ar trebui să aibă loc în aproximativ 30 de zile.

Episcopul Reinhart Guib: „Profesionalism, nu politică”

În cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi, 10 decembrie, episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, Reinhart Guib, a confirmat că reluarea concursului a fost inevitabilă din cauza diferențelor mari de evaluare. Acesta a explicat că regulamentul este clar: dacă diferențele depășesc două puncte, procedura se reia.

„A fost o diferență mare între cele două și, dacă este mai mult de două procente, să se reia din nou acest demers, din păcate. Dar da, o să vedem ce se întâmplă în continuare”, a spus Guib.

El a accentuat necesitatea unui proces bazat exclusiv pe competență și profesionalism:

„Noi sperăm că se va alege cel care are cea mai multă profesionalitate și care are competențele cele mai bune dintre actualii concurenți. Nu pe latura politică să se impună ceva, ci pe latura de competitivitate, de profesionalitate, așa cum ar trebui să fie în societatea românească după anul 2000. Cel mai bun să câștige”, a declarat episcopul.

Un muzeu cu mize mari, în așteptarea unui manager stabil

Muzeul Național Brukenthal, cea mai veche instituție muzeală din România, trece printr-o perioadă în care numirea unui manager stabil este esențială pentru funcționarea și dezvoltarea instituției. Reluarea concursului prelungește incertitudinea, însă reprezentanții cultului evanghelic și ai comunității culturale insistă asupra importanței unui proces corect și transparent.