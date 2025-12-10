creștere alarmantă a cazurilor de gripă și infecții respiratorii, la sibiu

Prima săptămână din decembrie a adus la Sibiu o ușoară creștere a activității virale, fiind raportate mai multe cazuri de gripă clinică și infecții respiratorii, precum și un deces cauzat de pneumopatie asociată altor afecțiuni cronice.

Gripă

În perioada 1-7 decembrie, medicii de familie au raportat 21 de cazuri de gripă clinică, predominante forme ușoare. Internarea a fost necesară în 4 cazuri, toate la persoane cu vârste de peste 50 de ani. Comparativ, în aceeași săptămână a anului 2024 au fost înregistrate doar 5 cazuri.

GRIPĂTOTAL0-12-45-1415-4950-64>65
TOTAL21317514
INTERNĂRI4000013
DECESE0000000
%19,04%14,28%4,76%33,33%23,80%4,76%19,04%

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)

În aceeași perioadă, au fost raportate 1.274 de cazuri de IACRS, cu 174 mai multe decât săptămâna precedentă, dar cu aproximativ 400 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Formele de boală au fost în general ușoare, cu 43 de internări, majoritatea la copiii sub un an. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la persoanele cu vârste între 5 și 49 de ani.

IACRSTOTAL0-12-45-1415-4950-64>65
TOTAL1274951983243697341
INTERNĂRI43231513321
DECESE0000000
%3,37%8,32%15,54%27,00%36,97%7,53%4,63%

Pneumopatii

Numărul pneumopatiilor a crescut cu 43 de cazuri față de ultima săptămână din noiembrie. Formele de boală au fost medii și, în unele cazuri, grave, cele mai afectate fiind persoanele de peste 50 de ani, unde afecțiunile pulmonare s-au suprapus peste alte boli cronice.

PNEUMOPATIITOTAL0-12-45-1415-4950-64>65
TOTAL33315213218129118
INTERNĂRI157116724487
DECESE0000000
%47,14%4,50%6,30%9,60%5,40%38,73%35,43%

Autoritățile medicale recomandă vigilență și consultarea medicului de familie în cazul apariției simptomelor respiratorii. Vaccinarea antigripală și respectarea măsurilor de igienă rămân principalele metode de prevenție împotriva răspândirii infecțiilor.

