creștere alarmantă a cazurilor de gripă și infecții respiratorii, la sibiu

Prima săptămână din decembrie a adus la Sibiu o ușoară creștere a activității virale, fiind raportate mai multe cazuri de gripă clinică și infecții respiratorii, precum și un deces cauzat de pneumopatie asociată altor afecțiuni cronice.

Gripă

În perioada 1-7 decembrie, medicii de familie au raportat 21 de cazuri de gripă clinică, predominante forme ușoare. Internarea a fost necesară în 4 cazuri, toate la persoane cu vârste de peste 50 de ani. Comparativ, în aceeași săptămână a anului 2024 au fost înregistrate doar 5 cazuri.

GRIPĂ TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 21 3 1 7 5 1 4 INTERNĂRI 4 0 0 0 0 1 3 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % 19,04% 14,28% 4,76% 33,33% 23,80% 4,76% 19,04%

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)

În aceeași perioadă, au fost raportate 1.274 de cazuri de IACRS, cu 174 mai multe decât săptămâna precedentă, dar cu aproximativ 400 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Formele de boală au fost în general ușoare, cu 43 de internări, majoritatea la copiii sub un an. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la persoanele cu vârste între 5 și 49 de ani.

IACRS TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 1274 95 198 324 369 73 41 INTERNĂRI 43 23 15 13 3 2 1 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % 3,37% 8,32% 15,54% 27,00% 36,97% 7,53% 4,63%

Pneumopatii

Numărul pneumopatiilor a crescut cu 43 de cazuri față de ultima săptămână din noiembrie. Formele de boală au fost medii și, în unele cazuri, grave, cele mai afectate fiind persoanele de peste 50 de ani, unde afecțiunile pulmonare s-au suprapus peste alte boli cronice.

PNEUMOPATII TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 333 15 21 32 18 129 118 INTERNĂRI 157 11 6 7 2 44 87 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % 47,14% 4,50% 6,30% 9,60% 5,40% 38,73% 35,43%

Autoritățile medicale recomandă vigilență și consultarea medicului de familie în cazul apariției simptomelor respiratorii. Vaccinarea antigripală și respectarea măsurilor de igienă rămân principalele metode de prevenție împotriva răspândirii infecțiilor.

FOTO ObservatorNews