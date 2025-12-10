de ce ddd nu înseamnă doar combatere, ci și prevenție

Mulți asociază serviciile DDD doar cu intervențiile de urgență – „a apărut problema, chemăm firma, stropim și gata”.

Dar realitatea este că cea mai mare parte a muncii în igiena biologică nu se vede: e munca de prevenție.

Pentru ATUM, fiecare tratament este începutul unui proces de control continuu, nu o soluție temporară.

🔹 Diferența dintre tratament și prevenție

Un tratament elimină problema vizibilă.

Prevenția elimină condițiile care permit apariția ei.

În practică, asta înseamnă:

controlul surselor de hrană și umiditate;

verificarea permanentă a punctelor vulnerabile (fisuri, zone tehnice, depozite);

monitorizarea constantă prin capcane, plase și senzori;

ajustarea planului de tratament în funcție de sezon.

Un spațiu întreținut preventiv nu mai are nevoie de intervenții de urgență – și exact acesta este scopul unui serviciu DDD făcut corect.

🔹 Prevenția – semn de maturitate, nu de cost suplimentar

Companiile care planifică lunar sau trimestrial intervențiile DDD nu „cheltuiesc mai mult”, ci evită pierderi viitoare:

deteriorarea mărfurilor,

închiderea temporară a activității,

penalizările la audit,

și riscul reputațional.

„Un spațiu sigur e un spațiu prevăzut.

Iar prevenția este dovada clară că îți respecți clienții și angajații,” afirmă Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

🔹 Cum funcționează planurile ATUM

ATUM oferă clienților planuri preventive adaptate tipului de activitate: alimentară, comercială, logistică sau instituțională.

Fiecare plan include:

frecvența optimă a tratamentelor;

tipurile de capcane și zone de amplasare;

substanțele potrivite pentru fiecare sezon;

rapoarte digitale de monitorizare și control.

Astfel, clientul are un sistem viu de protecție, nu doar o intervenție punctuală.

🔹 Prevenția înseamnă responsabilitate

Într-un oraș curat și organizat cum este Sibiu, igiena biologică nu trebuie lăsată la întâmplare. Fie că vorbim de restaurante, birouri, depozite sau spații publice, prevenția este un semn de respect față de comunitate.

ATUM aduce în județul Sibiu același model disciplinat de lucru care a făcut diferența în toate regiunile unde activează:

seriozitate, predictibilitate și profesionalism dovedit.

DDD nu înseamnă doar combatere.

Înseamnă ordine, continuitate și control.

Prevenția nu e o opțiune, ci o formă de protecție inteligentă – iar firmele care o înțeleg nu mai au probleme, ci parteneriate stabile.

ATUM le oferă exact acest avantaj: siguranță vizibilă prin absența problemelor.

📍 ATUM – Servicii profesionale de dezinsecție, deratizare și dezinfectare

📞 0771 517 652

🌐 https://www.atum.com.ro/

📍 Planuri preventive și intervenții profesionale în tot județul Sibiu

ATUM este o companie românească specializată în servicii profesionale DDD – Dezinsecție, Dezinfectare și Deratizare – autorizată DSP, DSVSA și deținătoare de autorizație de mediu. Activăm la nivel național și lucrăm conform standardelor internaționale IFS (International Featured Standards) și HACCP, asigurând servicii compatibile cu cerințele din industria alimentară, logistică și HORECA. Avem o prezență constantă în județele Vâlcea, Argeș, Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Brașov, Hunedoara, Alba, Teleorman, Dâmbovița, București, Iași, Bacău și Deva. Seriozitate, acoperire extinsă și rezultate verificate. Detalii pe www.atum.com.ro.https://www.atum.com.ro/ .