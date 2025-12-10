dorinel munteanu a intrat ”în pâine” la sibiu: cine sunt oamenii pe care i-a adus în staff încă de la primul antrenament / foto video

Noul antrenor al lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu și-a adus la Sibiu doi dintre vechii săi colaboratori, ”secunzii” Dorin Toma și Laurențiu Iorga.

Tehnicianul principal Dorinel Munteanu și-a completat staff-ul cu Dorin Toma și Laurențiu Iorga, cei care vor ocupa postul de antrenori secunzi. ”Munti” i-a avut alături și la ultima experiență, cea de la Sepsi.

În staff au rămas antrenorul de portari, Florin Berța, analistul video Vali Negru și preparatorii fizici Cosmin Corovei și Stelian Isac. Cel mai probabil, staff-ul va fi finalizat în iarnă, după jocurile cu Craiova și Petrolul. Cum Laurențiu Iorga este și preparator fizic, cel mai probabil sibienii se vor despărți în iarnă de unul din ceilalți doi care se ocupau de pregătirea fizică în perioada lui Măldărășanu.

”Au venit cu mine Toma și Iorga, restul staff-ului sunt colegi de-ai mei care au fost și i-am găsit aici. Acum nu știu care e situația lor, dacă vor să plece, dacă vor să rămână, dar eu n-am venit să schimb pe nimeni. Am venit să aduc ceva în plus, să aduc ceva bun și trebuie să tragem toți la aceeași căruță” a declarat Dorinel Munteanu în prima sa conferință de presă susțină ca antrenor al lui FC Hermannstadt.

Noul tehnician a condus miercuri primul său antrenament, la care au fost prezenți și câțiva suporteri fideli ai echipei.