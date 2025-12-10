dorinel munteanu semnează miercuri cu fc hermannstadt și merge la antrenamente: sibiul a fost la un pas să aducă un antrenor de top!

Dorinel Munteanu va semna miercuri dimineață un contract valabil pentru un an și jumătate cu FC Hermannstadt, urmând a fi prezentat oficial de către clubul sibian.

Fără echipă de la sfârșitul lunii aprilie, Dorinel Munteanu (57 ani) a ajuns la un acord cu FC Hermannstadt și revine în Superliga cu misiunea de a îi salva pe sibieni de la retrogradare. Ca jucător, a evoluat în perioada 1991-1993 și la Inter Sibiu, sub bagheta lui Viorel Hizo.

Cu o jumătate de an în urmă, la votul jucătorilor din vestiar, Dorinel Munteanu era dat afară de la Sepsi după cinci eșecuri consecutive, deși preluase echipa de o lună și jumătate.

„Neamțul” va iscăli miercuri dimineață un contract valabil pe un an și jumătate cu gruparea sibiană, apoi va conduce primul său antrenament la Sibiu. El va încasa 10.000 euro lunar, plus prime de joc, astfel că FC Hermannstat face și economii, după ce Măldărășanu încasa 15.000 euro.

Pe surse, în cărți a mai fost un antrenor român de top, care a antrenat printre altele pe U Cluj, Rapid, CFR Cluj, dar cele două părți nu s-au înțeles la bani.

Sibienii l-au avut pe listă inițial și pe Daniel Oprița, tehnicianul lui CSA Steaua fiind însă blocat de clauza de reziliere pe care o are la echipa armatei. Discuții au mai fost și cu Adrian Mutu, însă nu s-a ajuns la un acord.

”Neamțul” are în palmares două trofee cu Oțelul Galați, în calitate de antrenor principal: Liga 1 și Supercupa României, ambele în 2011. În cariera de antrenor, a mai pregătit pe CFR Cluj (2005), FC Argeș (2008), FCSB (2008), U Cluj (2009), Vaslui (2010), Dinamo (2013), Zimbru Chișinău (2014), Petropavl (Kazahstan, 2017-2018 și 2029-2021), ASA Tg. Mureș (2014), Oțelul Galați (2006-2008 și 2022-2024), Morovia Saransk (Rusia, 2013, ), Concordia Chiajna (2015), Poli Iași (2016), Gloria Buzău (2020).

După 19 etape, FC Hermannstadt se află pe loc retrogradabil, 15, cu 12 puncte, doar unul în plus față de ultima clasată, Metaloglobus.

În ultimele două runde din acest an, FC Hermannstadt va juca acasă cu Universitatea Craiova, pe 14 decembrie, de la 17:30, și cu Petrolul, la Ploiești, pe 21 decembrie.