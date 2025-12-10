e gata: dorinel munteanu prezentat oficial la fc hermannstadt - transmitem live!

FC Hermannstadt îl prezintă pe noul antrenor, Dorinel Munteanu, într-o conferință de presă care va avea loc de la ora 13:00, în sala de conferințe de la Hotel Apollo Central Sibiu și care va fi transmisă live de Ora de Sibiu.

Pe lângă Dorinel Munteanu, la conferința de la Hotel Apollo Central vor mai participa președintele clubului, Daniel Niculae și Radu Neguț, directorul sportiv al lui FC Hermannstadt.

Ulterior, Dorinel Munteanu și staff-ul său vor conduce primul antrenament al echipei sibiene. Lui Vali Negru, cel care va asigurat interimatul, i se va propune să continue ca analist video în cadrul clubului sibian.

Noul staff va debuta pe bancă pe 14 decembrie, de la ora 17.30, când FC Hermannstadt va juca pe ”Municipal” cu Universitatea Craiova. Dorinel a evoluat în perioada 1991-1993 și la Inter Sibiu, sub bagheta lui Viorel Hizo.

După 19 etape, FC Hermannstadt se află pe penultimul loc în Superliga, cu 12 puncte, doar unul în plus față de ultima clasată, Metaloglobus.