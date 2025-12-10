fcsb trimite întări la sibiu: becali ajută pe fc hermannstadt după transferul lui ciubotaru / exlcusiv

FCSB și FC Hermannstadt au semnat acordul pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, pentru suma de 450.000 euro. Campioana ar putea trimite împrumut în ianuarie și câțiva jucători.

FCSB și FC Hermannstadt au bătut palma pentru o nouă tranzacție, transferul lui Kevin Ciubotaru la echipa campioană. Mai lipsește doar acordul jucătorului, cu care FCSB va negocia în perioada de transferuri. Rapid a fost și ea interesată de transfer.

Detaliile finale ale tranzacției se stabilesc miercuri, după ce conducerea clubului sibian va discuta și cu noul antrenor, Dorinel Munteanu.

În înțelegere intră și câțiva jucători împrumut de la FCSB, care să vină la Sibiu chiar din această iarnă. FC Hermannstadt îl mai are în lot pe Nana Antwi, jucător împrumutat de la FCSB și care nu are drept de joc contra campioanei.

În discuții pentru un împrumut la FC Hermannstadt din aceaestă iarnă intră jucătorii care nu mai sunt doriți de Gigi Becali. Va fi însă nevoie și de acordul jucătorilor să vină la Sibiu.

Printre numele de pe lista neagră a lui Gigi Becali se află Edjouma, Kiki, Alibec și Chiricheș, însă posibil vor fi și alți jucători.

Pentru sibieni, o revenire interesantă ar fi Baba Alhassan, jucător care prinde rar echipa la FCSB.

FC Hermannstadt are mare nevoie însă de întăriri cu jucători de viteză în toate compartimentele, suferind enorm în acest sezon la acest capitol.