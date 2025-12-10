firmă din sibiu țepuită cu 1 milion de euro: escrocherie internațională dejucată și marfa găsită în belgia

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au reușit să recupereze un prejudiciu în valoare de 5.000.000 de lei, cauzat printr-o înșelăciune comisă de o firmă din Polonia, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

La data de 5 decembrie, administratorul unei societăți comerciale din Șelimbăr a sesizat poliția cu privire la faptul că ar fi fost indus în eroare de firma poloneză, cu care încheiase un contract de transport pentru patru paleți de baterii, de la mai multe locații din Franța către Atena, prejudiciul fiind estimat la 1.000.000 de euro.

Conform surselor Ora de Sibiu, Carpatica Logistic din Șelimbăr este firma păgubită.

Cum au procedat escrocii

Potrivit anchetei, pe 3 decembrie, firma de transport și-a schimbat numele șoferului și al camionului folosit. După preluarea mărfii de la prima locație din Franța, transportatorul nu s-a prezentat la cel de-al doilea punct de încărcare. Ulterior verificărilor, polițiștii au stabilit că datele firmei poloneze au fost folosite pentru a induce în eroare persoana vătămată, iar făptuitorul și-a însușit marfa.

Investigațiile au arătat că, la data de 5 decembrie, marfa se afla pe teritoriul Belgiei. Prin cooperare judiciară internațională, autoritățile belgiene au identificat mai mulți paleți și au reținut două persoane implicate în sustragerea bateriilor, doi bărbați din Georgia. Valoarea mărfii recuperate inițial a fost estimată la 2.000.000 de lei.

Continuarea verificărilor, coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, a condus la recuperarea tuturor paleților, stabilindu-se prejudiciul total la 5.000.000 de lei.

