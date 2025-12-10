„gala performanței” 2025: peste 300 de elevi din mediaș, premiați de primărie pentru rezultate excepționale / foto video

Primăria Municipiului Mediaș a organizat ieri, 9 decembrie 2025, începând cu ora 17:00, ediția din acest an a „Galei Performanței”, un eveniment dedicat celebrării și recunoașterii elevilor medieșeni care au obținut rezultate deosebite.

În cadrul ceremoniei, primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman a înmânat diplomele celor 309 elevi premiați. Au fost acordate premii şi diplome elevilor ca formă de recunoaștere pentru performanțele şcolare și extra-şcolare obținute în anul școlar 2024 – 2025.

Evenimentul a reunit elevi, profesori și părinți, fiind un prilej de recunoaștere a efortului, disciplinei și performanțelor obținute de copiii și tinerii din Mediaș în cursul acestui an școlar. „Gala Performanței” este una dintre cele mai importante inițiative locale dedicate educației și susținerii excelenței.

Primăria Municipiului Mediaș felicită toți elevii premiați și le urează mult succes în activitățile viitoare, reafirmându-și angajamentul de a sprijini constant educația și performanța în rândul tinerilor.

„Din punctul meu de vedere și al administrației locale este extrem de important să premiem excelența. Sunt elevi care aduc cinste municipiului Mediaș prin ceea ce fac, iar pentru acest lucru le mulțumesc tuturor. De asemenea, vreau să mulțumesc părinților pentru că, și eu ca părinte, sunt alături de copilul meu așa cum fiecare își susține copilul în tot ceea ce dorește să facă în viață. Vreau să le mulțumesc cadrelor didactice, pentru că este extrem de important să simți că este alături de tine un om care te poate îndruma în viață și care poate să te învețe ceea ce este cel mai bine pentru tine. Vreau să vă asigur că, și în perioada următoare, administrația locală va investi puternic în educație și vreau să le mulțumesc încă o dată directorilor instituțiilor de învățământ pentru buna noastră înțelegere, pentru că altfel nu am putea să investim în educația din oraș. Veți vedea că lucrurile vor merge bine și în perioada următoare. Vreau să le mulțumesc și acelor firme care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Mediaș pentru că, dacă reușim să facem ceva în oraș, facem pentru că există activitate economică în Mediaș și pentru că cei care conduc aceste firme reușesc să angajeze persoane. Există câteva firme care nu numai că vin cu susținere la bugetul local, dar sprijină și diverse activități. Vă doresc tuturor sărbători fericite, să aveți parte de un an cu cât mai multe împliniri și sănătate”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.