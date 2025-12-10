incendiu puternic la sibiu: flăcări în vecinătatea unei școli / foto video

Un incendiu violent a izbucnit în această seară pe strada Timișoara din municipiul Sibiu.

Potrivit primelor informații, incendiul se manifestă la o casă situată în apropierea Școlii Generale nr.12 din Sibiu. Flăcările înalte de câțiva metri au cuprins rapid întreg acoperișul construcției. La fața locului sunt deja prezente mai multe echipaje de pompieri ISU.

“ISU Sibiu intervine de urgență pe strada Timișoara din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o casă de locuit. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de primă intervenție și un echipaj SMURD. Din primele informații incendiul se manifestă la acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 100 mp. Se acționează pentru localizarea incendiului și stingerea acestuia.” a declarat purtătorul de cuvânt al ISU SIBIU, Slt. Andreea Ștefan