influencer italian celebru snopit în bătaie la roma de 2 români dați în urmărire: cocalarii s-au lăudat cu isprava / video

Doi români sunt căutați în Italia și la nivel internațional, după ce au fost identificați drept presupușii agresori ai YouTuber-ului italian Simone Ruzzi, cunoscut online sub numele de Cicalone.

Incidentul a avut loc pe 12 noiembrie 2025 în stația de metrou Ottaviano din Roma, iar cazul a căpătat amploare doar după ce unul dintre suspecți a apărut într-un live pe TikTok, pe 2 decembrie, în care a vorbit despre atac și l-a ironizat pe influencer.

Simone Ruzzi, cunoscut pentru videoclipurile prin care documentează activitatea hoților de buzunare din transportul public roman, se afla în acea zi în metrou împreună cu videografa sa, Evelina, și cu Angelica, luptătoare profesionistă de wrestling. În stația Ottaviano, cei trei au observat două gărzi de securitate în dialog cu mai mulți bărbați. În timpul interacțiunii, unul dintre aceștia l-a lovit brusc pe YouTuber cu un croșeu de stânga în bărbie. Un agent de pază a fost, la rândul său, agresat.

Live-ul de pe TikTok

Pe 2 decembrie, unul dintre presupușii agresori, un român, a intrat live pe TikTok și s-a autocaracterizat drept „un băiat bun”, susținând că nu îi place violența. Acesta a afirmat că Ruzzi ar fi fost agresiv și ar fi provocat incidentul:



„Cicalone a căutat asta. El a fost prea agresiv, m-a agresat puțin și apoi am făcut o prostie”, a spus românul, care a susținut că ar fi fost insultat, numit „hoț” și „gunoi”.

Acesta a mai declarat că o femeie l-ar fi lovit și că, dacă l-ar reîntâlni pe YouTuber, i-ar cere scuze, explicând că reacția sa ar fi fost determinată de faptul că era filmat.

Replica YouTuberului Cicalone: „Acesta normalizează violența”

YouTuberul i-a răspuns public în cadrul emisiunii „Quarta Repubblica”, afirmând că românul încearcă să minimalizeze atacul:



„Spune că i-am stricat combinațiile. Că m-am dus să-i stric treburile. El spune că erau doar patru. Nu e adevărat! Erau zece, iar patru au fost violenți”, a declarat Cicalone, subliniind că numărul agresorilor ar fi fost mai mare decât cel recunoscut de suspect.

Cine sunt românii suspectați de acte de violență

Datorită analizării imaginilor de pe camerele de supraveghere ale metroului din Roma, autoritățile italiene au identificat doi dintre atacatori:

Marian Florin Bratu, 42 de ani

Iulian Marian Simion, 42 de ani

Cei doi sunt în prezent dispăruți și sunt căutați atât în Italia, cât și la nivel internațional.

Cine este Cicalone

Simone Ruzzi, cunoscut ca Cicalone, este un YouTuber care documentează infracțiuni mărunte și furturi din buzunare din transportul public roman. Clipurile sale, devenite virale, au atras atenția publicului, dar l-au expus și unor situații periculoase, inclusiv unor altercații cu grupări de hoți de buzunare din zonele turistice ale capitalei italiene.