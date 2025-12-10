investigație cutremurătoare: justiția capturată de politicieni și magistrați - mecanismul prin care scapă basma curată marii corupți din românia / video

Publicația Recorder a realizat și publicat o investigație amplă care evidențiază modul în care dosarele de corupție de amploare sunt blocate, prescrise sau manipulate politic, subliniind, astfel, deteriorarea încrederii în sistemul judiciar românesc.

După ani în care tema Justiției a dispărut aproape complet din dezbaterea publică, investigația difuzată marți seară de Recorder prezintă o realitate care zdruncină sistemul: dosare îngropate, inculpați celebri achitați sau salvați prin prescriere, anchete blocate și presiuni interne care transformă Justiția într-un teren al complicităților dintre politicieni și un grup restrâns de magistrați.

Documentarul este rezultatul unei munci de peste un an și jumătate și conține interviuri cu foști șefi din justiție sau din alte instituții menite să aplice echitabil legea.

Presiuni, achitări și complete schimbate în momente cheie

Recorder dezvăluie modul în care deciziile instanțelor pot fi manipulate prin schimbarea completurilor de judecată, deseori chiar înainte de pronunțarea sentinței. Repartizarea aleatorie, garanția unui proces corect, este frecvent încălcată prin intervenții administrative.

Judecătoarea Andrea Chiș, fost membru CSM, a povestit cum instituția însăși a solicitat schimbarea unor completuri de judecată, fapt ce a dus la reluarea unor dosare și, în unele cazuri, la prescriere. De asemenea, judecătorul Laurențiu Beșu avertizează că magistrații care se conformează „așteptărilor conducerilor instanțelor” afectează grav integritatea profesiei.

Dosare celebre, trase de timp până la prescriere

Investigarea Recorder prezintă cazuri în care inculpați influenți au beneficiat de tergiversări strategice:

Marian Vanghelie: dosarul său a ajuns la al cincilea complet în apel, până la prescriere.

Cristian Burci: dosarul Romvag, aflat în apel, a fost întors din drum după schimbarea inexplicabilă a judecătorului în martie 2025.

Puiu Popoviciu: un alt caz în care procedurile au devenit instrumentul perfect pentru amânări și decizii favorabile.

O parte esențială a investigației Recorder vizează DNA, unde mai mulți procurori descriu presiuni interne după numirea lui Marius Voineag. Potrivit martorilor, șeful instituției a cerut raportarea tuturor solicitărilor către judecătorul de drepturi și libertăți, interceptări, percheziții sau rețineri. Practic, un mecanism care permite controlul total al anchetelor.

Recorder mai prezintă și mărturii despre practicile de direcționare a dosarelor către judecători considerați „flexibili”, prin încălcarea regulilor de repartizare aleatorie. Aici se decid sentințele definitive în marile dosare de corupție, iar modul de administrare a completurilor devine decisiv pentru rezultatul proceselor.

Într-o societate în care „există dosare în care nu se vrea”, după cum spun procurorii, documentarul Recorder devine nu doar o investigație, ci un semnal de alarmă despre riscul ca România să se îndepărteze definitiv de principiile statului de drept.

Reacția sibianului Adrian Echert

Adrian Echert, deputat de Sibiu, a reacționat ferm după vizualizarea investigației Recorder. Parlamentarul și-a exprimat îngrijorarea față de concluziile documentarului, în care se arată cum dosarele de mare corupție sunt tergiversate, cum inculpații celebri beneficiază de achitări sau de prescrierea faptelor, iar instituțiile responsabile sunt supuse unor presiuni politice și administrative.

“Revolta și dezamăgire. Asta am simțit după documentarul RECORDER. Te lovește în plin să vezi cum liniștea vândută drept „stabilitate” ascunde, de fapt, un control total. Cum DNA e blocat, cum dosarele de corupție dispar, cum câțiva oameni decid ce trăiește și ce moare în justiție. Nimic nu e întâmplător. Într-o stenogramă de acum 20 de ani apare fraza care explică tot: „prin aceste manevre, pregătim terenul ca în următorii 20 de ani să fim la putere.” Năstase, Hrebenciuc și Stănoiu desenau atunci arhitectura unui sistem în care justiția devenea instrument politic. Ce au proiectat ei atunci, vedem astăzi în mișcare, cu aceeași precizie. De aici vine și certitudinea anului 2021, pe care mulți au evitat să o spună: USR a trebuit să fie scos de la guvernare tocmai pentru că nu putea fi integrat în acest mecanism. Ministerul Justiției, condus de Stelian Ion, nu putea fi controlat. Erau oameni care nu semnau în alb și nu acceptau jocul. Așa ajungi să deranjezi. Așa ajungi să fii alungat. Iar în 2025 vedem reacția sistemului: atacuri dirijate, ținte inventate, presiune politică. Diana Buzoianu e doar cea mai vizibilă țintă. USR spune ce nu trebuie spus. Și asta nu se iartă. Sper ca zilele următoare să vedem responsabilitate reală și capete tăiate acolo unde trebuie. Nu în USR, cum încearcă unii să mute vina, ci în rețeaua care a capturat justiția și a transformat-o într-un refugiu pentru cei puternici, nu pentru cei corecți. Felicitari, RECORDER!” a publicat de Facebook, Adrian Echert