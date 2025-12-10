lună plină de antrenamente la poligonul poplaca: trageri cu muniție reală și de manevră

Unitățile militare din Garnizoana Sibiu vor desfășura, pe parcursul lunii decembrie, mai multe activități de instruire care includ execuții de trageri atât cu muniție reală, cât și cu muniție de manevră.

Exercițiile se vor derula în poligonul de la Poplaca, în baza programului stabilit pentru pregătirea periodică a militarilor.

Potrivit anunțului oficial, tragerile cu muniție reală, folosind armamentul ușor de infanterie, sunt programate astfel:

10 decembrie 2025, între orele 08:30-16:30;

11 decembrie 2025, între orele 08:30-16:30;

12 decembrie 2025, între orele 08:30-16:30.

În paralel, vor avea loc și trageri cu muniție de manevră, executate cu armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanță Sibiu, necesare pentru verificarea funcționării acestuia. Programul anunțat este:

11 decembrie 2025, între orele 08:30-15:30;

12 decembrie 2025, între orele 08:30-15:30;

19 decembrie 2025, între orele 08:30-15:30.

Reprezentanții garnizoanei avertizează că zgomotele generate de aceste activități militare ar putea fi auzite în localitățile aflate în vecinătatea poligonului, în funcție de condițiile atmosferice din zilele respective.

Militarii recomandă locuitorilor să nu se alarmeze, precizând că toate exercițiile se desfășoară în condiții de siguranță și sunt parte a programului standard de pregătire pentru anul 2025.