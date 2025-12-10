măldărășanu a plecat în termenii săi de la fc hermannstadt: a primit aproape toți banii! / exclusiv

Conducerea lui FC Hermannstadt s-a despărțit în termeni destul de tensionați de fostul antrenor Marius Măldărășanu, după ce s-a ajuns cu greu la un acord de reziliere.

După negocieri care durat câteva zile, FC Hermannstadt și fostul antrenor Marius Măldărășanu au iscălit termenii de reziliere a contractului care era scadent în vara anului 2027.

Dacă Măldărășanu nu a cerut decât banii la zi și a renunțat la clauza de reziliere, în schimb tehnicianul a fost inflexibil când a fost vorba de restanțe. Tehnicianul avea de încasat circa 180.000 euro, bani rezultați din comisioanele de pe urma respectării regulii 5+6 și din transferul lui Ianis Stoica, dar și două salarii din urmă.

Discuțiile au fost ”încinse” pentru suma consistentă de 130.000 euro din transferul lui Ianis Stoica, mai ales că FC Hermannstadt nu a încasat niciun leu de la Amadora (Portugalia).

Cei doi acționari ai clubului, Băcilă și Rotar nu au mai vrut să dea ochii cu Măldărășanu, după ce în vară i-au făcut toate poftele, iar rezultatele au fost unele dezastruoase. Astfel, discuțiile s-au purtat doar prin intermediul președintelui Daniel Niculae.

Până la urmă, Măldărășanu și-a primit la zi banii pentru Ianis Stoica și salariile restante, pentru a semna rezilierea acordului. Fostul tehnician mai are de încasat doar banii pentru regula 5+6, în momentul în care vor fi încasați de la FRF.

Marius Măldărășanu a petrecut patru ani și jumătate la Sibiu. În vara trecută, după negocieri tare anevoioase, Măldărășanu a semnat prelungirea în termeni dezavantajoși pentru club, având 15.000 euro salariu, prime consistente, clauză de reziliere în caz de demitere și procente la vânzarea de jucători!

Rezultatele au fost însă dezastruoase, iar FC Hermannstadt s-a transformat într-o candidată în lupta pentru evitarea retrogradării, cu apărare slabă și fără idei în atac, un joc lent, mult sub cel prestat anii trecuți.