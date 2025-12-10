mit spulberat: marți nu mai este ziua cea mai ieftină pentru bilete de avion

Ani la rând, călătorii au fost sfătuiți să rezerve zboruri marți pentru a prinde cele mai bune oferte. Cercetările recente arată însă că acest mit nu mai este valabil.

Potrivit raportului Air Hacks al Expedia, duminica a devenit acum cea mai avantajoasă zi pentru rezervarea zborurilor. Conform studiului, cei care rezervă duminica economisesc în medie aproximativ 6% la zborurile interne și până la 17% la cele internaționale, comparativ cu rezervările făcute luni sau vineri.

Deși diferența pentru un singur bilet nu este uriașă, ea poate fi semnificativă pentru familii, grupuri sau itinerarii multiple. Prețurile biletelor sunt tot mai dinamice și se modifică frecvent în funcție de cerere.

Potrivit Mediafax, experții recomandă să acordați atenție și momentului rezervării: pentru majoritatea rutelor interne, intervalul optim este de una până la trei luni înainte de plecare, iar pentru zborurile internaționale, între două și șase luni. Rezervările foarte timpurii sau de ultim moment nu garantează întotdeauna cea mai bună valoare.

De asemenea, ziua efectivă a plecării are un impact semnificativ asupra prețurilor. Statisticile arată că plecările de sâmbătă oferă frecvent cele mai avantajoase tarife interne, în timp ce joi poate fi cea mai bună zi pentru zborurile internaționale. Tarifele tind să crească atunci când cererea este mare, cum ar fi vineri seara sau duminica, și să scadă în perioadele mai puțin aglomerate.

Alegerea unor zile mai puțin populare pentru rezervare și plecare, utilizarea alertelor de preț și planificarea într-un interval rezonabil înainte de călătorie sunt cele mai eficiente strategii. Pentru perioadele de vârf, cum ar fi Crăciunul sau vacanța de februarie, rezervarea timpurie rămâne cea mai sigură metodă.