”neamțul” îi liniștește pe jucătorii lui fc hermannstadt. dorinel munteanu: ”nu îi pun să care bolțari” / video

După ce a căpătat în presă renumele unui antrenor dur cu jucătorii, noul antrenor al lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu dezminte această variantă.

Noul antrenor al sibienilor, Dorinel Munteanu spune că a fost numit exigent doar în România, acolo unde mulți jucători se văicăresc după ședințe mai tari de pregătire.

”Poate o spun în premieră, poate nu, exigența mea a fost în România, nu în alte țări bine dezvoltate. Când spun disciplină, nu spun că dau cu pumnul, când spun muncă, nu spun că îi pun să tragă, să care bolțari sau altceva. Le cer doar ceea ce cere fotbalul de performanță, nimic altceva. Dacă ei înțeleg mesajul meu, vom fi cei mai buni prieteni. Pentru că fără câteva lucruri pe care vi le-ați spus disciplină, muncă, încredere, nu se poate face performanță. Și la Hermannstadt, avem toate condițiile, trebuie să vină și din partea lor” a punctat Dorinel Munteanu.

”Nu pot schimba multe în doar zece zile”

Fostul internațional spune că nu va schimba multe în privința pregătirii pentru ultimele două jocuri din acest an.

”Fiecare antrenor are stilul lui, modelul lui de a antrena. Sigur în cele două etape nu se poate schimba foarte multe sau în zece zile. Sunt și antrenamentele importante, dar prioritar este ca mentalul să își revină la normal și jucătorii să aibă încredere în ei. Eu eram foarte temător când jucam cu Hermannstadt și trebuie ca băieții să își revină la valoarea lor, la unitatea lor, la potențialul lor” a subliniat noul tehnician.

”Inter Sibiu m-a lansat în fotbalul mare”

”Munti” le cere jucătorilor să evolueze cu plăcere, fără presiunea rezultatelor.

” Eu îmi doresc să iau presiunea la următoarele doua meciuri, pentru jucători trebuie să fie o plăcere. Eu mă reîntorc la Sibiu cu deosebită plăcere, nu numai că am evoluat pentru Inter Sibiu, a fost prima echipă care m-a propulsat la Dinamo, după aceea la echipa națională. Am amintiri frumoase, fetița mea s-a născut la Cisnădie, așa că am venit cu bucurie și cu sufletul deschis. Sunt convins că voi face performanță și așa trebuie să jucătorii, cât timp ei vor avea încredere în ei și în colegii lor, totul va reveni la normal” a mai afirmat Dorinel Munteanu, care miercuri a condus prima ședință de pregătire la Sibiu.