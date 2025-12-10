“neamțul” îl înțeapă pe “măldă” și schimbă sistemul cu 3 fundași la fc hermannstadt: “nu a funcționat” / video

Numit antrenor principal la FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu este gata să renunțe la sistemul cu trei fundași centrali, cel de care fostul tehnician, Marius Măldărășanu a ținut cu dinții.

FC Hermannstadt a evoluat în acest sezon doar într-un sistem cu trei fundași centrali, iar adversarii i-au contracarat ușor pe sibieni pe benzi. Dorinel Munteanu este gata să schimbe sistemul care nu a funcționat deloc în acest sezon, dar anunță că se va consulta inițial și cu jucătorii.

”Trebuie să mă gândesc foarte bine, nu știu de ce aș merge în continuare cu același sistem, dacă nu a funcționat. Aici voi avea o discuție cu jucătorii, cu cărțile pe masă, sinceră, voi lua decizia în câteva zile, pentru că duminică e următorul meci, cu Universitatea Craiova. Nu ascund intenția noastră de a obține maximul din el” a declarat ”Neamțul” în prima sa conferință de presă susținută la Sibiu.

”Lotul este unul mult peste situația din clasament”

Dorinel Munteanu s-a întrebat și el de ce nu merge jocul sibienilor, deși lotul este cotat undeva la mijlocul clasamentului în Superliga.

”Explicațiile pentru rezultatele slabe trebuie să vină din interior, ca orice antrenor mi-am pus și eu întrebarea de ce se întâmplă asemenea lucruri, pentru că lotul de jucători este unul valoros din punctul meu de vedere, este mult peste situația din clasament. Sunt foarte multe semne de întrebare sau păreri, cea mai bună soluție trebuie să o găsesc cât mai repede, eu cu jucătorii și să ieșim din această situație” a subliniat Munteanu.

Noul tehnician al sibienilor spune că prioritar este ca jucătorii să iasă din starea actuală, de letargie în joc. ”S-au primit goluri din cauza erorilor făcute de fundașii centrali, dar faza de apărare nu o fac doar ei, defensiva se face cu toată echipa. Poate schimb sistemul, poate nu, dar am încredere că jucătorii vor ieși din această stare în care sunt acuma” a punctat cel mai selecționat jucător din naționala României.