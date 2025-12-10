pavel bartoș ovaționat și colindat la premiera „crăciun cu ramon” de la sibiu: actorul a primit o plachetă de onoare de elevii militari / foto

O seară plină de magie și emoție a avut loc pe 9 decembrie la CineGold Sibiu, unde actorul Pavel Bartoș și regizorul Jesús del Cerro au fost invitații speciali ai premierei filmului „Crăciun cu Ramon”. Sala a fost arhiplină, iar fanii s-au bucurat de prezența acestora, creând o atmosferă caldă și festivă.

După poiecția în premieră a filmului „Crăciun cu Ramon”, evenimentul s-a încheiat într-un mod special, cu colinde oferite de elevii de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, aducând spiritul sărbătorilor direct în sala de cinema. Publicul a fost surprins și încântat, iar energia pozitivă a completat perfect atmosfera filmului.

„Crăciun cu Ramon” a reușit să cucerească spectatorii nu doar prin povestea sa plină de emoție, ci și prin prezența actorilor care au interacționat cu fanii, făcând seara de neuitat. Pavel Bartoș și Jesús del Cerro au fost întâmpinați cu aplauze și zâmbete, iar fiecare moment al evenimentului a fost marcat de voie bună și bucurie.

Din partea Școlii Militare – Comunicații, Th Inf și Ap Cibernetică, colonelul Cristian Mureșan i-a înmânat actorul Pavel Bartoș, placheta de onoare, în semn de apreciere și respect.

CineGold Sibiu invită sibienii și pe toți cei pasionați de cinema să vizioneze „Crăciun cu Ramon” și să trăiască magia Crăciunului pe marele ecran. Biletele sunt disponibile online și pot fi achiziționate aici.