prima hirotonisire după 35 de ani la mediaș. moment istoric pentru biserica evanghelică/ video

După 35 de ani, Biserica Evanghelică C.A. din România a săvârșit prima hirotonisire de preoți pentru parohiile Brașov și, mai ales, Mediaș, marcând un moment istoric pentru comunitățile locale. Conferința BECAR a prezentat și bilanțul anului 2025, cu jubileele importante, ecumenismul activ, reorganizarea internă și proiectele de restaurare a bisericilor fortificate, precum și planurile pentru 2026 axate pe dezvoltarea comunităților și lucrările de tineret.

La conferința de presă din 10 decembrie, susținută la Sibiu, Biserica Evanghelică C.A. din România (BECAR) a prezentat bilanțul anului 2025 și planurile pentru 2026, însă atenția a fost dominată de un eveniment fără precedent în ultimele decenii: hirotonisirea, după 35 de ani, a unui preot pentru Parohia Mediaș.

Ceremonia, desfășurată pe 27 septembrie 2025, a reprezentat cea mai importantă reușită a anului din perspectiva vieții comunităților evanghelice din Transilvania. În total, au fost hirotoniți patru preoți și o preoteasă, însă numirea pentru Mediaș a fost subliniată repetat ca un moment de referință – prima din 1990 încoace.

„Este o bucurie deosebită pentru noi. Pentru Mediaș, acesta este un semn că biserica trăiește, crește și continuă tradiția acolo unde, de zeci de ani, nu a mai fost posibil”, a afirmat episcopul Reinhart Guib.

Un nou preot după trei decenii și jumătate

Mediașul, una dintre cele mai importante comunități evanghelice din Transilvania, nu a mai avut nicio hirotonisire locală după căderea comunismului. În ultimii 35 de ani, parohia a fost deservită prin redistribuiri interne și preoți aflați în tranziție, fără o consacrare dedicată comunității.

Hirotonisirea din 2025 marchează „un nou început” – după cum au formulat reprezentanții BECAR. „Este o recunoaștere a importanței comunității și un mesaj puternic pentru viitorul spiritual al zonei”, a subliniat episcopul.

Momentul Mediaș a fost, în mod vizibil, centrul emoțional și simbolic al conferinței. Episcopul Guib a remarcat că BECAR a avut în acest an mai mulți preoți hirotoniți decât unele biserici protestante din Germania sau Austria, țări cu milioane de enoriași. „Și dintre ei, două numiri sunt în orașe mari – Brașov și, desigur, Mediaș”, a punctat acesta.

Transilvania – model de conviețuire, fundament al democrației promovate de BECAR

În discursul său, episcopul Guib a contextualizat importanța momentului Mediaș într-o tradiție regională mai largă.

„Atunci când în alte părți ale Europei confesiunile creștine se războiau, în Transilvania s-a pus temelia unei conviețuiri unice: întâi ‘unul lângă altul’, apoi ‘unul cu celălalt’. Această bază comună stă și la fundamentul democrației noastre bisericești”, a spus acesta.

Moto-ul BECAR pentru 2025 – „Democrația și Biserica” – s-a reflectat în numeroase întâlniri, conferințe și consultări interne. Episcopul a afirmat că BECAR a promovat activ valori precum comuniunea, libertatea, toleranța și orientarea europeană, inclusiv în contextul alegerilor naționale.

Jubilee, ecumenism și reformă

În 2025, Biserica Evanghelică a marcat mai multe aniversări cu semnificație specială pentru comunitățile sale. Asociația Femeilor a sărbătorit trei decenii de activitate neîntreruptă, perioadă în care a devenit unul dintre cele mai dinamice grupuri din viața bisericii. Tot în acest an s-au împlinit cincizeci de ani de când Ziua Mondială de Rugăciune a fost introdusă în România, un prilej de a reafirma rolul femeilor în viața spirituală și socială a comunităților evanghelice.

Un alt reper important l-a reprezentat comemorarea a 1700 de ani de la Conciliul de la Niceea. BECAR a marcat acest moment prin întâlniri ecumenice la Sighișoara și Sibiu, evenimente în care dimensiunea teologică s-a împletit cu dialogul interconfesional — un accent constant al bisericii în ultimii ani.

Proiecte pentru patrimoniu și perspective pentru 2026

În cadrul aceleiași conferințe, conducerea a prezentat și progresele înregistrate în reorganizarea Consistoriului Superior, care funcționează acum în cinci departamente moderne, adaptate cerințelor actuale ale administrației bisericești. Anul a fost și unul al creșterii teritoriale: două noi comunități și-au găsit locul oficial în structura BECAR, la Viscri și Apoldu de Sus, iar parohiile Bartolomeu și Hărman din Brașov au fost asociate într-o formă nouă de colaborare locală, considerată deja un model de urmat.

De asemenea, reprezentanții Fundației Biserici Fortificate au anunțat că Bundestagul german a aprobat continuarea finanțării pentru perioada 2026–2030, o decizie esențială pentru programul amplu de restaurare a fortificațiilor transilvănene. Această veste a fost primită ca o confirmare a încrederii pe care partenerii externi o au în proiectele derulate în România.

Privind spre anul următor, conducerea bisericii a vorbit despre consolidarea strategiei „Biserica viitorului”, care va schimba treptat modul în care comunitățile se organizează și colaborează. Tema anului 2026 — „Forma de comunitate a viitorului” — va ghida o serie de întâlniri și programe, incluzând și Dies academicus, planificat la Sibiu în primăvară. Vor urma vizite de lucru în Germania și Austria, precum și aniversarea a două decenii de activitate a lucrării de tineret, moment pregătit să fie sărbătorit la Cincșor, în toamnă.