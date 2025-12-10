primul anunț al lui dorinel munteanu la sibiu: “nu am venit cu gândul de schimba jucătorii" /video

Noul antrenor al lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a fost prezentat miercuri de conducătorii clubului, Daniel Niculae și Radu Neguț. Tehnicianul este decis să scoată cât mai rapid echipa din subsolul clasamentului.

Fost jucător la Inter Sibiu, Dorinel Munteanu se declară atașat de Sibiu și speră să redreseze echipa în timp cât mai scurt.

”Am primit cu entuziasm propunerea conducerii clubului Hermannstadt de a fi printre posibilii înlocuitori ai lui Măldărășanu, care pe țin să îl felicit pentru tot ce a făcut la această echipă în ultimii patru ani și jumătate, sunt convins că a fost greu. A venit momentul schimbării, am îmbrățișat această opțiune cu încredere, cu responsabilitate, îmi doresc să revină clubul în prim-planul fotbalului românesc. Trebuie să ieșim foarte rapid din această situație în care suntem, la baza revenirii noastre sunt jucătorii, în care am foarte mare încredere în ei. Îi știu foarte bine ca și adversari, acum sunt persoana care trebuie să-i conducă spre a ieși din această situație, eu cred că acest oraș nu merită această soartă. Va fi o muncă grea, dar nu imposibilă, atâta timp cât înțelegerea, încrederea și munca stau la baza succesului, sunt convins că vom ieși din această situație” a spus noul tehnician al sibienilor.

”Voi da șansă fiecărui jucător”

Primul obiectiv al ”Neamțului” este să adune puncte, pentru ca echipa să evadeze din subsolul clasamentului.

”Obiectivul realist al nostru este ieșirea din zona de retrogradare, zona de disconfort, cred cu tărie că este doar momentan această zonă și tot în acest an să ocupăm o poziție cât mai sus în play-out, cât mai aproape de potențialul acestei echipe. Sunt de câteva ore la Sibiu, nu am venit cu gândul de a schimba, ci de a da șansa fiecăruia în aceste două jocuri, pentru că nu ascund că îmi doresc maximum din aceste partide, chiar dacă avem adversari puternici, Craiova și Petrolul. Nu mi-am făcut un plan de plecări sau de veniri al jucătorilor, ci vreau să cred cu tărie că acei jucători, potențialul lor este mult mai mare și nu se pune problema schimbării. Merg pe continuitate, vreau în același timp ca încrederea să fie răsplătită prin rezultate” a anunțat Dorinel Munteanu.

Munteanu apreciază condițiile create de conducerea clubului la echipa din Sibiu. ”Nu știu dacă foarte multe echipe din Superligă au asemenea aceste condiții pe care le are Hermannstadt. Dar până la sunt foarte importante în condițiile. Dar important este ca gladiatorii să înțeleagă că creându-le condiții, trebuie și rezultate.”