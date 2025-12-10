„releul” poliției pe dn1 la sibiu: zeci de șoferi trași pe dreapta / foto

În cursul zilei de ieri, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea Serviciului Rutier Sibiu, au desfășurat o acțiune integrată de tip „RELEU” pe Drumul Național 1.

Coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, acțiunea face parte dintr-un program amplu, desfășurat simultan în toate județele tranzitate de DN1, pentru a asigura o intervenție unitară și eficientă pe întregul traseu.

Scopul operațiunii a fost reducerea riscului rutier, prin combaterea principalelor cauze generatoare de accidente: nerespectarea limitei legale de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.

În județul Sibiu, în urma controalelor, polițiștii au aplicat 139 de sancțiuni contravenționale, dintre care 79 pentru depășirea vitezei legale și 12 pentru neportul centurii de siguranță. Ca măsuri complementare, au fost reținute 3 permise de conducere și au fost retrase 6 certificate de înmatriculare, până la remedierea deficiențelor constatate.

De asemenea, au fost efectuate peste 79 de teste pentru consumul de alcool și, împreună cu specialiștii Registrului Auto Român (RAR) Sibiu, au fost verificate 25 de autovehicule.

Poliția îndeamnă toți participanții la trafic să circule prudent și să respecte regimul legal de viteză, subliniind că neatenția, chiar și pentru o secundă, poate avea consecințe tragice.