sala mare a primăriei mediaș, plină de emoție: seniorii orașului, premiați la 80 de ani / foto video

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția de Asistență Socială, a organizat miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 11:00, ceremonia de premiere a vârstnicilor din municipiu și din satul aparținător Ighișu Nou, care au împlinit sau urmează să împlinească 80 de ani în perioada iulie – decembrie 2025.

Evenimentul a avut loc în Sala Mare de Ședințe a Primăriei, unde au fost sărbătorite 159 de persoane, în semn de respect și apreciere pentru contribuția lor la dezvoltarea comunității medieșene.

Diplomele aniversare au fost înmânate de primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, care a transmis urări de sănătate, bucurie și ani mulți celor prezenți, subliniind importanța păstrării unei legături strânse între administrația locală și seniorii orașului.

„Am premiat astăzi persoanele care au împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. Le-am mulțumit cu această ocazie pentru tot ce au făcut pentru orașul nostri de-a lungul vieții. Le-am urat sărbători fericite și să aibă parte de un An Nou cu sănătate. Promisiunea mea este aceea că voi susține mereu ca persoanele vârstnice să primească facilități din partea administrației publice locale și anume transportul public gratuit pentru persoanele vârstnice, premierea persoanelor care împlinesc frumoasa vârstă de 80 de ani și a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.