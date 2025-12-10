se scumpește gunoiul: cresc tarifele de colectare și transport în zonele avrig, agnita și săliște

Tarifele pentru colectarea și transportul deșeurilor din trei zone ale județului Sibiu vor crește. Consilierii județeni vor adopta, luna aceasta, trei proiecte de hotărâre privind mandatarea șefei CJ, Daniela Cîmpean, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea ajustării tarifelor.

Tarifele ajustate pentru activitățile de colectare și transport deșeuri municipale din zonele: Zona 2 Avrig, Zona 3 Agnita și Zona 5 Săliște, ar urma să intre în vigoare de la 1 februarie 2026.

Pentru Zona 2 Avrig, tariful pentru colectare și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale va crește de la 255,67 lei/tonă fără TVA la 276,24 lei/tonă fără TVA, creșterea fiind de 8,046%. Tariful pentru colectare și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale va crește de la 1.658,45 lei/tonă fără TVA la 1.791,92 lei/tonă fără TVA, creșterea fiind de 8,048%. Tariful pentru transferul deșeurilor reziduale, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase va crește de la 114,95 lei/tonă fără TVA la 124,20 lei/tonă fără TVA, creșterea fiind de 8,047%.

În fundamentarea solicitării de ajustare a tarifelor, SOMA s-a raportat la indicele prețurilor de consum total comunicat de către INS pentru perioada de referință decembrie 2024 – septembrie 2025, în procent de 108,45%, în raport cu fundamentarea precedentă.

Cantitatea de deșeu rezidual colectat separat de la utilizatorii casnici și non-casnici luată în considerare este de 6.930,00 tone/an, cantitatea deșeurilor reciclabile colectate separat de la utilizatorii casnici și non-casnici luată în considerare este de 542,00 tone/an, iar cantitatea de deșeu rezidual programată a fi transferată luată în considerare este de 6.930,00 tone/an.

Pentru Zona 3 Agnita, tariful pentru colectare și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale va crește de la 592,24 lei/tonă fără TVA la 650,85 lei/tonă fără TVA, creșterea fiind de 9,896%. Tariful pentru colectarea și transportul separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale va crește de la 1.722,46 lei/tonă fără TVA la 1.892,62 lei/tonă fără TVA, creșterea fiind de 9,879%.

În fundamentarea solicitării de ajustare a tarifelor, SOMA s-a raportat la indicele prețurilor de consum total comunicat de către INS pentru perioada de referință august 2024 – septembrie 2025, în procent de 110,24%, în raport cu fundamentarea precedentă.

Cantitatea de deșeu rezidual colectat separat de la utilizatorii casnici și non-casnici luată în considerare este de 3.558,59 tone/an și cantitatea deșeurilor reciclabile colectate separat de la utilizatorii casnici și non-casnici luată în considerare este de 629,41 tone/an.

Pentru Zona 5 Săliște, tariful pentru colectare și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale va crește de la 497,06 lei/tonă fără TVA la 546,20 lei/tonă fără TVA, creșterea fiind de 9,886%. Tariful pentru colectare și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale va crește de la 1.737,45 lei/tonă fără TVA la 1.909,16 lei/tonă fără TVA, creșterea fiind de 9,883%.

În fundamentarea solicitării de ajustare a tarifelor, SOMA s-a raportat la indicele prețurilor de consum total comunicat de către INS pentru perioada de referință august 2024 – septembrie 2025, în procent de 110,24%, în raport cu fundamentarea precedentă.

Cantitatea de deșeu rezidual colectat separat de la utilizatorii casnici și non-casnici luată în considerare este de 3.894,89 tone/an și cantitatea deșeurilor reciclabile colectate separat de la utilizatorii casnici și non-casnici luată în considerare este de 555,09 tone/an.