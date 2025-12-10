șofer beat criță și fără permis la bradu: a fugit de polițiști

Polițiștii rutieri sibieni, aflați în misiune de supraveghere și control al traficului rutier, au încercat să oprească un vehicul care se deplasa haotic pe strada Bisericilor din localitatea Bradu.

Incidentul s-a petrecut ieri, 9 decembrie, în jurul orei 20:20, când conducătorul auto, un localnic în vârstă de 38 de ani, a refuzat să se conformeze semnalelor polițiștilor și și-a continuat deplasarea până pe strada Cimitirului, efectuând apoi o manevră de întoarcere spre strada Bisericilor. În dreptul unui imobil, bărbatul a abandonat vehiculul și a încercat să fugă pe jos, fiind imobilizat ulterior de polițiști.

Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere. Totodată, testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.