ștefan, băiatul miracol din vasile aaron: medicii nu-i dădeau speranțe face sport, învață și râde cu toată inima / foto

O poveste emoționantă a fost postată în seara zilei de miercuri, 10 decembrie, de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Conform postării, Ștefan, un elev din cartierul sibian Vasile Aaron, a sfidat orice prognostic al medicilor. S-a născut prematur și a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală infantilă – tetrapareză spastică, o afecțiune severă, cu șanse mici de a duce o viață normală. Și totuși, Ștefan a învins.

„Nu ne venea să credem că ni se poate întâmpla așa ceva”, povestește mama lui, Ioana, care l-a însoțit permanent încă de atunci.

Ștefan este un copil care a învățat să meargă abia la cinci ani, după nenumărate terapii și intervenții medicale. De atunci nu s-a mai oprit: merge mult pe jos, înoată, face călărie, tenis de masă, gimnastică și chiar joacă baschet în echipa „Zburătorii”, unde folosește scaunul rulant doar ca parte din joc.

Programul lui zilnic este plin: kinetoterapie, sport, teatru, psiholog. Toate îl ajută să-și păstreze mobilitatea și optimismul. Învață foarte bine – anul trecut a avut media 9.50 – și vorbește cu entuziasm despre materiile preferate și despre pasiunea lui recentă pentru limba franceză.

Ștefan Potcoavă este un copil vesel, curios și hotărât. Acceptă cu umor inclusiv nevoia de a schimba des încălțămintea, pe care o rupe rapid din cauza ortezelor și a pașilor ezitanți. Părinții, oameni simpli, îl susțin necondiționat și nu se lasă descurajați.

Prin Asociația „Copil Unicat”, băiatul primește ajutor suplimentar, mai ales acum când are nevoie de orteze noi și de un control medical în Germania. Cei care îl cunosc vorbesc despre el ca despre un copil excepțional.

Acasă, Ștefan are deja o colecție de diplome și medalii care contrazic orice prognostic medical din primii săi ani de viață. Merge înainte cu pași mici, dar siguri, și cu o dorință imensă de a reuși.