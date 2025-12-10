tânăr de 23 de ani, prins de polițiști și băgat la închisoare în aceeași zi

Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au identificat un tânăr de 23 de ani, din Bazna, pe numele căruia Judecătoria Mediaș a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii.
Bărbatul a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare pentru conducere fără permis și pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat. Acesta a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.
