transferul lui ciubotaru incert - fcsb îl vrea, jucătorul visează la franța, iar fc hermannstadt anunță că ”sunt doar discuții” / video

După ce Gigi Becali a anunțat public că a ajuns la un acord cu FC Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, oficialii clubului sibian au negat acest lucru.

Gigi Becali a anunțat că a semnat un acord cu FC Hermannstadt pentru 450.000 euro și mai rămâne să obțină doar acordul fundașului stânga de la FC Hermannstadt.

Președintele clubului sibian, Daniel Niculae spune că încă nu s-a bătut palma cu FCSB, club care ar putea oferi sibienilor și jucători sub formă de împrumut, așa cum este Nana Antwi.

”Este clar că este un interes pentru Kevin, și nu doar pentru el, dar numele lui a fost rostit pe buzele multora. Este un interes și pe plan intern, dar și pe plan extern, Sibiul a început să transfere și în străinătate, nu doar în campionatul intern. Ne bucurăm pentru evoluțiile din ultimul timp ale lui Ianis Stoica, îl felicităm pentru forma bună, asta înseamnă că și următorii jucători care vor face pasul în străinătate, poate se vor adapta la fel de bine ca el. Când vor fi discuții și se va semna, atunci vom face public anunțul” a spus Daniel Niculae. Acționarul lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a declarat și el public că sibienii sunt aproape de un acord cu FCSB.

Tatăl fotbalistului a transmis pe rețelele de socializare un mesaj dur, prin care dă de înțeles că jucătorul de bandă stânga habar nu are despre plecarea la FCSB. „Ăștia fac acorduri, iau jucători fără ca ei să știe. Sau să fie de acord. În curând veți afla unde merge Kevin”, a scris Silviu Ciubotaru, tatăl lui Kevin.

Elias Charalambous: ”Nu am nicio confirmare despre Kevin”

Întrebat despre transferul fundașului stânga de la Hermannstadt, antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous a evitat un răspuns. „Deocamdată nu am informații dacă Kevin Ciubotaru este aici pentru a semna. Nu avem nicio confirmare. Cel mai bine îl întrebați pe patron despre transferuri” a spus tehnicianul de la FCSB.

Impresara jucătorului, Liubliana Nedelcu a declarat public că Ciubotaru își dorește un transfer în străinătate, mai ales că există interes de la un club din Franța. Rapid București este și el interesat de aducerea lui Kevin, astfe că rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile în ianuarie, când se deschide perioada de transferuri.