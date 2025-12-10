un sibian a dat o comandă pe internet și s-a trezit cu poliția la ușă: i-au confiscat tot

Ieri, 9 decembrie, în jurul orei 11:00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat o percheziție domiciliară la adresa unui tânăr în vârstă de 18 ani, din Săliște.
Acesta ar fi comandat online și achiziționat articole pirotehnice din categoria P1, a căror deținere este interzisă conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.
Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor. În acest caz, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a deschis un dosar penal pentru deținerea fără drept de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.
